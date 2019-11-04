Пн, 4.11.2019
На этих же местах паркуются жители центра и Старого города. Здесь не все так однозначно. Главное убедиться в пользе этой услуги. Владимир Свет
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Спешите! Недалеко от Таллинна продается маленькая ГЭС с жилым домом впридачу

Спешите! Недалеко от Таллинна продается маленькая ГЭС с жилым домом впридачу

ФОТО: City24

Расположенный в волости Ания комплекс недвижимости состоит не только из жилого дома и надворных построек на большом земельном участке, но и из действующей гидроэлектростанции, передает Postimees. Уникальный объект!

Участок площадью три гектара расположен в деревне Ветла волости Ания, в 45 километрах от Таллинна. На территории находится действующая гидроэлектростанция, которая исправно вырабатывает электричество для нужд хозяйства. Другого такого объекта в Эстонии точно не найти.

ФОТО: City24

Жилой восьмикомнатный дом площадью 232 квадратных метра построен в 1931 году. Не так давно заменена кровля и пристроена терраса. 

ФОТО: City24

Подробности об этом интересном объекте находятся на странице портала недвижимости City24.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ