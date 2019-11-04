В Германии засомневались в экологичности сжигания мусора

Среднестатистический немец в год выбрасывает около 600 кг бытового мусора - таковы официальные цифры. И хотя согласно европейскому статистическому ведомству Eurostat, Германия является одним из лидеров континента по переработке отходов, а население страны педантично выбрасывает ценное вторсырье в специальные контейнеры, ФРГ продолжает в огромных объемах сжигать мусор - причем, год от года все больше и больше.

Как объяснить это противоречие? Несмотря на то, что 70% бытового мусора в Германии отправляется на пункты переработки, это вовсе не означает, что его действительно перерабатывают, поясняет Михаэль Йедельхаузер из Немецкого союза охраны природы (NABU). Например, как выясняется, перерабатывают только 16% из доставленных в пункт сбора пластиковых отходов. А остальное, как показывают последние цифры маркетингового института Conversio, отправляют либо за границу, либо на один из мусоросжигательных заводов в Германии. Их в ФРГ - 66, и за весь 2018 год на них было утилизовано путем сжигания более 26 млн тонн отходов. И хотя этот процесс используется в ФРГ для получения тепловой или электрической энергии, эксперты в последнее время начинают сомневаться в экологичности такой модели. Ведь сжигаемый мусор не исчезает полностью.

Шлаки и канцерогены

"Очень часто приходится слышать мнение о том, что сжигание мусора представляет собой экологичную технологию, не оставляющую после своего применения побочных отходов, - рассказывает в интервью DW Томас Фишер из экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH). - Но это не так!"

В результате горения выделяются канцерогенные вещества - диоксины и фураны, а по итогам процесса утилизации остаются токсичные для окружающей среды и человека шлаки. Ряд экспертов видят в этих веществах один из факторов, вызывающих у людей онкологические заболевания, заболевания дыхательных путей, нервной системы, а также наследственные заболевания.

Экологичное сжигание мусора?

Но эти опасения разделяют далеко не все специалисты. "Сжигание отходов при наличии современного оборудования не представляет опасности с точки зрения выбросов в атмосферу, - говорит Хеннинг Фриге, эксперт по экологии и химик по образованию. - Технический прогресс к середине 1990-х полностью решил проблему воздействия сжигания мусора на здоровье человека".

Действительно, современные технологии фильтрации позволяют до минимума снизить вредные выбросы. Как указывает объединение мусоросжигающих предприятий Германии (ITAD), сжигание отходов является сегодня безопасным, чистым и экологичным. В качестве основного аргумента в профильном объединении указывают на использование горения для производства электроэнергии или теплоснабжения: например, в 2018 году таким способом был произведен объем электроэнергии, сравнимый с мощностью угольной электростанции средних размеров. Более того: согласно исследованиям государственного Агентства по охране окружающей среды США, по объемам выброса в атмосферу углекислого газа получение электричества путем сжигания мусора более экологично, чем использование для этой цели угля или нефти - и уступает оно только газовым электростанциям.