Фото: девушка за рулем отвлеклась на телефон и врезалась в кирпичную ограду

ДТП произошло в волости Пыльва в поселке Ахья на 33-м километре шоссе Тарту-Ряпина-Вярска. 20-летняя девушка потеряла управление над автомобилем Renault Kangoo, в результате чего машина вылетела с дороги и врезалась в кирпичный забор.
Девушка была доставлена в Клинику Тартуского университета.
Водитель призналась на месте происшествия, что во время езды использовала телефон, поэтому невнимательность привела к потере управления над машиной, уточнила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк.