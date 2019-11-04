Фото: девушка за рулем отвлеклась на телефон и врезалась в кирпичную ограду

ДТП произошло в волости Пыльва в поселке Ахья на 33-м километре шоссе Тарту-Ряпина-Вярска. 20-летняя девушка потеряла управление над автомобилем Renault Kangoo, в результате чего машина вылетела с дороги и врезалась в кирпичный забор.