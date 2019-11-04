Пн, 4.11.2019
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  • Фото: девушка за рулем отвлеклась на телефон и врезалась в кирпичную ограду

Фото: девушка за рулем отвлеклась на телефон и врезалась в кирпичную ограду

ДТП в волости Пыльва.

ФОТО: Politsei

В воскресенье в 15.28 в Пыльвамаа произошло ДТП, сообщает Lõuna-Eesti Postimees.

ДТП произошло в волости Пыльва в поселке Ахья на 33-м километре шоссе Тарту-Ряпина-Вярска. 20-летняя девушка потеряла управление над автомобилем Renault Kangoo, в результате чего машина вылетела с дороги и врезалась в кирпичный забор.

Девушка была доставлена в Клинику Тартуского университета.

Водитель призналась на месте происшествия, что во время езды использовала телефон, поэтому невнимательность привела к потере управления над машиной, уточнила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк.

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