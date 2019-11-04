Пн, 4.11.2019
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Финн с самым большим доходом заработал в прошлом году более 100 миллионов евро

Илкка Паананен.

ФОТО: Jaanus Lensment

Согласно обнародованным налоговым декларациям, больше всех из финнов в прошлом году заработал Илкка Паананен – исполнительный директор разработчика игр для мобильных устройств Supercell. Его общий доход составил 110 млн евро.

Паананен заплатил 40 млн евро налогов. Руководитель Supecell возглавлял список и в 2017 году – тогда его доход составил 65 млн евро, пишет Yle.

Креативный директор этой же компании Микко Кодисоя, заработавший 98 млн евро, занял второе место.

На третьей строчке расположился Хейкки Кюёстиля – 47 млн евро. Он является владельцем компании Planmeca, которая торгует стоматологическим оборудованием.

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Пятое место в списке крупнейших налогоплательщиков за прошлый года заняла исполнительный директора компании HyTest Мария Северина, заработавшая 36 млн евро. Ее компания производит и реализует антигены и антитела для диагностической промышленности.

Компания почти полностью работает на экспорт. В прошлом году HyTest был продан крупному норвежскому инвестору Summa Equity.

Северина переехала в Финляндию 30 лет назад. В 2012 году в Турку ее выбрали «Новой горожанкой города».

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