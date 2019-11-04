Google покупает производителя фитнес-трекеров Fitbit за 2,1 млрд долларов

Как написал старший вице-президент Google по устройствам и сервисам Рик Остерлох, покупка Fitbit даст Google возможность расширить свое присутствие на рынке носимой электроники и продвинуть платформу Wear OS, пишет Newsru.com. Закрыть сделку планируется в 2020 году после одобрения акционеров и регуляторов. Как именно Fitbit присоединится к Google, пока не уточняется, но можно предположить, что компания какое-то время продолжит выпускать текущие устройства.

В сообщении Google и пресс-релизе Fitbit подчеркивается, что данные пользователей устройств Fitbit не будут использоваться Google для показа рекламы, а владельцы устройств смогут проверить, переместить или удалить данные, собранные гаджетами Fitbit.

Сооснователь и гендиректор Fitbit Джеймс Парк назвал Google идеальным партнером, который позволит компании приблизиться к цели - помочь как можно большему числу людей вести здоровый и активный образ жизни, передает "Интерфакс" .

The Verge отмечает, что сделка между Google и Fitbit стала вполне логичной. Так, Google пока не смогла добиться особых успехов на рынке носимых устройств со своей платформой Wear OS, в то время как Fitbit выпускала удачные устройства, а опыт Google в разработке софта может расширить функционал смарт-часов Fitbit.