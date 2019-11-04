В Таллинне вновь открылся легендарный мебельный магазин

Как сообщал Postimees , cамый большой и известный в Эстонии магазин мебели закрылся после 39 лет деятельности, поскольку прежняя бизнес-модель изжила себя. «Вместо него на первом этаже Дома мебели появится магазин сети A1000. Также в здании расположится литовский производитель мебели Gintaro Baldai», - передавал портал Tarbija24.

Так и произошло, но новые владельцы сохранили название и логотип магазина. «Он ушел, чтобы вернуться! Легендарный Дом мебели вновь открылся 31 октября. Приходите, и обновленный Дом мебели удивит вас ценами!» - написано на сайте литовских мебельщиков.

В субботу, 2 ноября, в Доме мебели проходил праздник по случаю открытия. Ведущие программы Сергей Анищенко и Эдгар Гергель провели викторину и проверили, насколько гости хорошо знают и помнят историю самого магазина, а вишенкой на торте стало ориентирование по магазину. Задачей участников было найти кресло по его штрихкоду. Счастливчик, сумевший найти его быстрее всех, уехал домой с этим креслом. Гости были приятно удивлены, что открытие мебельного магазина проходит так шумно и весело, а самое главное - со скидками и подарками!