Вернувшаяся из американской тюрьмы Мария Бутина озвучила иную версию своего задержания и обвинения

Находясь в федеральной тюрьме штата Флорида, Бутина заявила, в США ей предъявили обвинения за то, что она россиянка, а не за то, что она не уведомила американские власти о работе «в качестве иностранного агента без уведомления об этом Генпрокурора США», передает NEWSru.

«Ненормально, что человек заперт на 23, 20, 22 часа в камере в одиночестве. Вы действительно думаете, что за то, что не были поданы бумаги, человек заслуживает 18 месяцев лишения свободы, четыре месяца в одиночной камере и все эти испытания в тюрьме?» - задается вопросом Бутина.

Напомним, 15 июля 2018 года россиянку арестовали в Вашингтоне, предъявив ей обвинения в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США, а также в преступном сговоре для работы в качестве иностранного агента без уведомления властей об этом. В конце 2018 года Бутина признала свою вину в нарушении закона США об иноагентах и пошла на сделку с прокуратурой. В итоге, в марте 2019 года ее признали виновной в незаконной работе иноагентом и приговорили к меньшему сроку - 18 месяцам тюрьмы. С учетом времени, проведенное в заключении во время следствия, она была освобождена 25 октября, а 26 октября уже вернулась в Россию, отправившись затем на родину - в Барнаул.

«Это все теории заговора. Никаких доказательств этому абсолютно нет, и мне неизвестно о каких-либо подобных действиях», - заявила Бутина, опровергая утверждения, что ее действиями руководили российские должностные лица высокого уровня.

Отвечая на вопрос корреспондента CBS о том, как девушка из сибирского города Барнаул без соответствующей поддержки российских влиятельных лиц могла устраивать в Москве конференции и даже пригласить на одну из них представителей руководства Национальной стрелковой ассоциации США, Бутина сказала, что это «сексистский вопрос», который могут задать только в Америке, где люди еще «совсем недавно не верили, что женщины вообще способны быть лидерами».

«Как можно судить обо мне и говорить, что я была слишком умна для своего возраста? Думаю, в Америке высоко оценивается, когда молодежь берет свою судьбу в свои руки и борется», - ушла от прямого ответа Бутина.

Комментируя обвинения прокуратуры, согласно которым она была отправлена в США для установления связей с республиканцами с целью повлиять на американскую политику, Бутина сказала, что если бы она «не была россиянкой, то это называлось бы налаживанием общественных связей».

«Я никогда не стремилась повлиять на вашу политику. Я приехала сюда по собственному желанию, потому что хотела научиться у США и вернуться в Россию, чтобы сделать Россию лучше», - добавила она.