Вернувшаяся из американской тюрьмы Мария Бутина озвучила иную версию своего задержания и обвинения

Россиянка Мария Бутина, вернувшаяся в РФ из тюрьмы в США, как выяснилось, незадолго до выхода на свободу дала интервью американской телекомпании CBS, в котором озвучила иную версию своего задержания и обвинения.
Находясь в федеральной тюрьме штата Флорида, Бутина заявила, в США ей предъявили обвинения за то, что она россиянка, а не за то, что она не уведомила американские власти о работе «в качестве иностранного агента без уведомления об этом Генпрокурора США», передает NEWSru.
«Ненормально, что человек заперт на 23, 20, 22 часа в камере в одиночестве. Вы действительно думаете, что за то, что не были поданы бумаги, человек заслуживает 18 месяцев лишения свободы, четыре месяца в одиночной камере и все эти испытания в тюрьме?» - задается вопросом Бутина.
Напомним, 15 июля 2018 года россиянку арестовали в Вашингтоне, предъявив ей обвинения в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США, а также в преступном сговоре для работы в качестве иностранного агента без уведомления властей об этом. В конце 2018 года Бутина признала свою вину в нарушении закона США об иноагентах и пошла на сделку с прокуратурой. В итоге, в марте 2019 года ее признали виновной в незаконной работе иноагентом и приговорили к меньшему сроку - 18 месяцам тюрьмы. С учетом времени, проведенное в заключении во время следствия, она была освобождена 25 октября, а 26 октября уже вернулась в Россию, отправившись затем на родину - в Барнаул.
«Это все теории заговора. Никаких доказательств этому абсолютно нет, и мне неизвестно о каких-либо подобных действиях», - заявила Бутина, опровергая утверждения, что ее действиями руководили российские должностные лица высокого уровня.
Отвечая на вопрос корреспондента CBS о том, как девушка из сибирского города Барнаул без соответствующей поддержки российских влиятельных лиц могла устраивать в Москве конференции и даже пригласить на одну из них представителей руководства Национальной стрелковой ассоциации США, Бутина сказала, что это «сексистский вопрос», который могут задать только в Америке, где люди еще «совсем недавно не верили, что женщины вообще способны быть лидерами».
«Как можно судить обо мне и говорить, что я была слишком умна для своего возраста? Думаю, в Америке высоко оценивается, когда молодежь берет свою судьбу в свои руки и борется», - ушла от прямого ответа Бутина.
Комментируя обвинения прокуратуры, согласно которым она была отправлена в США для установления связей с республиканцами с целью повлиять на американскую политику, Бутина сказала, что если бы она «не была россиянкой, то это называлось бы налаживанием общественных связей».
«Я никогда не стремилась повлиять на вашу политику. Я приехала сюда по собственному желанию, потому что хотела научиться у США и вернуться в Россию, чтобы сделать Россию лучше», - добавила она.
Бутина сообщила американской журналистке, что все заявления прокуратуры и судьи, что она совершила преступление, представляющее угрозу для демократических институтов Америки, свидетельствуют о том, «насколько подорвана система правосудия в США». «Вы не можете предъявлять обвинения в совершении преступления за сбор информации, не указав, о какой именно информации идет речь. Я никогда не собирала секретную и конфиденциальную информацию», - подчеркнула россиянка. Когда журналист CBS поинтересовалась у Бутиной, почему она задала летом 2015 года участнику президентской гонки Дональду Трампу вопрос о санкциях в отношении России, Бутина заявила, что эта тема на тот момент была «главной целью для каждого гражданина России, который страдает от этих санкций».
Однако россиянка отметила, что Россия и США должны состоять в дружеских отношениях и не ссориться. «Предельно ясно, что я стремлюсь к тому, чтобы наши две страны установили дружеские отношения. И я не имею в виду правительства, я имею в виду людей», - подчеркнула Бутина.
Напомним, по возвращении на родину Мария Бутина заявила, что не будет сидеть тихо и намерена заниматься правозащитной деятельностью, в частности, отстаивать законные интересы заключенных, в том числе иностранцев.
«Это не та известность, которую бы я хотела в своей жизни, но получилось так, как получилось. Я считаю, что это явный знак того, что мне нужно бороться за права тех, кто сегодня находится в местах лишения свободы, к которым относятся не так, как положено», - сообщила Бутина, уточнив, что будет бороться за права российских граждан за рубежом, а также американцев, «девочек, которые просили меня рассказать всему миру о том, что происходит в американских тюрьмах».
«Меня очень возмущает, что в стране, которая позиционирует себя крепостью в борьбе за права человека, меня судили абсолютно по сексистскому признаку. За то, что я женщина, прежде всего, за то, что я русская, и за то, что я не отреклась от собственного гражданства и всегда говорила им: я уважаю Америку, но люблю Россию. Вот за это я заплатила», - заявила Бутина, посоветовав россиянам «быть осторожными в путешествиях на Запад», где, по ее словам, «русофобия процветает в полный рост».
В многочисленных интервью после возвращения на родину Бутина постоянно объясняет причину своего ареста «существующим в США расизмом».
По ее утверждению, в обвинениях прокуратуры нет документов, подтверждающих нарушение закона FARA (Foreign Agent Registration Act), регулирующего деятельность «иностранных агентов» в США: Бутиной были предъявлены обвинения в нарушении параграфа 951 Уголовного кодекса США, который касается деятельности нелегальных агентов иностранных государств и правительств. А в декабре 2018 года, когда россиянка признала вину, подписав соглашение о сотрудничестве со следствием, прокуратура исключила из обвинительных документов какие-либо упоминания о нарушении правил регистрации в качестве «иностранного агента».
За нарушение закона FARA Бутиной грозило бы пять лет заключения, за нарушение параграфа (951) - 10 лет, и еще пять лет за отсутствие регистрации в Министерстве юстиции. Но в итоге россиянку приговорили всего к 18 месяцам тюремного заключения.