Ханс Уоллмарк: необходимо с равной ответственностью относиться к угрозам России и Китая

Во время заседания Совета Северных стран в Стокгольме шведский политик в интервью BNS также заявил, что Островецкая АЭС не включена в политическую повестку Северных стран.

- Господин Уоллмарк, как вы оцениваете текущее сотрудничество между Северными и Балтийскими странами, где оно может или должно укрепляться?

- Я думаю, что Nordefco (Северное оборонное сотрудничество) - это хороший способ углубить сотрудничество между Северными странами и тремя балтийскими государствами. Как это можно сделать еще лучше, особенно в области обороны, варьируется от совместных учений до публичных закупок, обмена разведданными и точками мировоззрения. Но думаю, что как в Швеции, так и большинство из нас в Северном Совете в целом выступают за укрепление связей между двумя регионами.

- Возможно ли, чтобы страны Северной Европы, в том числе не входящие в НАТО Швеция и Финляндия, могли внести больший вклад в безопасность стран Балтии?

- Это, безусловно, может быть предметом обсуждения. Насколько я понимаю, мы пока не получили никаких предложений в этом направлении от Балтийских республик. По моему мнению, очень важно, чтобы все хорошие идеи для совместных действий исходили от стран Балтии. Однако думаю, что Швеция будет открыта, например, для предложений о различных учениях или тому подобному.

- В своем выступлении на заседании Совета Северных стран вы упомянули две возможные угрозы - Россию и Китай, одну с военной точки зрения, другую - с экономической. Это общая угроза для стран Скандинавии и Балтии?

- Совершенно верно. Это угроза как для Европы, так и для Западного мира. Нам ясно, что в регионе Балтийского моря у нас есть военная угроза. Мы - решительные сторонники санкций в отношении Российской Федерации. Здесь мы говорим на одном языке. Однако при оценке политики Китая уже видны различия у Балтии и Северных стран, особенно Швеции. Полагаю, что мы более вяло признаем проблему, когда говорим о Китайской Народной Республике как о потенциальной угрозе безопасности, насколько это связано с угрозами в промышленности, шпионаже, кибернетике, но они также пытаются распространять некоторый нарратив.

– В данном случае вы говорите как председатель фракции консерваторов в Северном Совете?

- И как представитель Умеренной коалиционной партии Швеции (швед. Moderata samlingspartiet). Но я думаю, что мы в Северном Совете будем еще больше говорить об угрозах Китая в следующем году. В следующем году в Совете будет председательствовать Исландия, и я знаю, что в этой стране активно ведутся дискуссии о Китае, видно довольно внезапное изменение отношения к этому вопросу. Поэтому я надеюсь, что Исландия в период своего председательства сосредоточит внимание на вопросе Китая.