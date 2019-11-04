Канепи вылетела из первой сотни мирового рейтинга, мужской теннис получил нового лидера

Эстонские теннисистки Кайа Канепи и Анетт Контавейт потеряли позиции в мировом табеле: Контавейт опустилась на одну позицию и занимает 26-е место, а Канепи вновь покинула первую сотню, упав за неделю на четыре строки и заняв 101-е место. Первой ракеткой мира у женщин по итогам года осталась Эшли Барти, второе место у чешки Каролины Плишковой. На третьем месте японка Наоми Осака.