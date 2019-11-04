В Таллинне откроется самый большой в странах Балтии магазин Nike

«Nike является как в Эстонии, так и во всем мире ведущим брендом товаров для спорта и досуга, и для постоянно растущего спроса наш нынешний магазин стал слишком мал. Поэтому запланировали обновление магазина и в сотрудничестве с торговым центром Ülemiste получили для магазина дополнительную площадь», - объяснил необходимость открытия самого большого представительства Nike директор Райнер Топс.

Новый магазин Nike в Ülemiste станет самым большим в странах Балтии и речь идет о магазине с новейшей концепцией, дизайн интерьера и распределение пространства которого будет способствовать более удобному совершению покупок.

По словам Топса, с 7 ноября самый большой выбор товаров Nike для бега, тренировок и свободного времяпрепровождения будет доступен именно в представительстве в Ülemiste.