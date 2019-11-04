В Таллинне откроется самый большой в странах Балтии магазин Nike

В торговом центре Ülemiste 7 ноября в 14:00 откроется самый большой в странах Балтии магазин Nike: большой выбор товаров Nike для женщин, мужчин и детей разместится на более 400 квадратных метрах. Также будет представлена мужская коллекция бренда Jordan, пишет Postimees.
«Nike является как в Эстонии, так и во всем мире ведущим брендом товаров для спорта и досуга, и для постоянно растущего спроса наш нынешний магазин стал слишком мал. Поэтому запланировали обновление магазина и в сотрудничестве с торговым центром Ülemiste получили для магазина дополнительную площадь», - объяснил необходимость открытия самого большого представительства Nike директор Райнер Топс.
Новый магазин Nike в Ülemiste станет самым большим в странах Балтии и речь идет о магазине с новейшей концепцией, дизайн интерьера и распределение пространства которого будет способствовать более удобному совершению покупок.
По словам Топса, с 7 ноября самый большой выбор товаров Nike для бега, тренировок и свободного времяпрепровождения будет доступен именно в представительстве в Ülemiste.
На неделе открытия в магазине весь товар будет со скидкой в 25%. В день открытия также будут организованы различные розыгрыши.