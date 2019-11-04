Эстонский триатлет Райт Ратасепп надеется завершить сорокадневный марафон с рекордным временем

Ратасепп уже на этой неделе завершит соревнование: к понедельнику спортсмен преодолел 37 из 40 дистанций триатлона. 19 раз Ратасепп преодолевал маршрут быстрее 11 часов, а в среднем на один соревновательный день у Ратасеппа уходит чуть более 11 часов и четырех минут. Общее время 37 соревновательных дней - 409:42.08. Как сообщил сам спортсмен, до конца соревнования он планирует улучишить среднее время и перейти планку 11 часов. Ратасепп признался, что сильный ветер на Канарских островах, где Ратасепп проводит свое соревнование, и поставленные перед собой цели негативно сказались на самочувствии спорстмена, но оставшиеся три дня эстонец надеется провести в таком же бодром темпе, как и предыдущие дистанции.