Пн, 4.11.2019
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  • Эстонский триатлет Райт Ратасепп надеется завершить сорокадневный марафон с рекордным временем

Эстонский триатлет Райт Ратасепп надеется завершить сорокадневный марафон с рекордным временем

Райт Ратасепп

ФОТО: Jakob Meier

Эстонский ультратриатлет Райт Ратасепп продолжает свой сорокодневный марафон, в течение которого спротсмен намеревается преодолеть 40 дистанций классического триатлона.

Ратасепп уже на этой неделе завершит соревнование: к понедельнику спортсмен преодолел 37 из 40 дистанций триатлона. 19 раз Ратасепп преодолевал маршрут быстрее 11 часов, а в среднем на один соревновательный день у Ратасеппа уходит чуть более 11 часов и четырех минут. Общее время 37 соревновательных дней - 409:42.08. Как сообщил сам спортсмен, до конца соревнования он планирует улучишить среднее время и перейти планку 11 часов. Ратасепп признался, что сильный ветер на Канарских островах, где Ратасепп проводит свое соревнование, и поставленные перед собой цели негативно сказались на самочувствии спорстмена, но оставшиеся три дня эстонец надеется провести в таком же бодром темпе, как и предыдущие дистанции.

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