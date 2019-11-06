Бритье ног на сцене и поцелуи геев: как эстонская группа 5HORSES шокирует зрителей, пытаясь достучаться до них

Выпускники Таллиннской балетной школы Элина Масинг и Яан Мяннима - лидеры музыкальной группы 5HORSES, творчество которой направлено на борьбу за равноправие меньшинств.
Яан - профессиональный артист балета, Элина изучает искусство хореографии и перформанса в Вильяндиской академии культуры. Оба всю жизнь танцевали, а теперь решили доносить важность социальных проблем посредством провокационных клипов и музыки до широкой аудитории. Недавно ребята приняли участие в конкурсе Noortebänd, где вышли в полуфинал.
– Большую часть своей молодости вы занимались балетом, а тут решили проявить себя в музыке. Неужели посредством танца не удается передать замысел и идеи, и поэтому вы предпочли писать песни?
Элина: Сейчас, учась в университете, я особенно ощущаю, что современное танцевальное искусство в большинстве случаев абстрактно и открыто для разных интерпретаций. Захотелось конкретики и прямолинейности. К тому же музыка охватывает больше людей, чем аудитория современного искусства.
Яан: Не хотелось ограничивать себя только танцем, решили попробовать что-то новое.
– Песни, клипы и выступления 5HORSES очень яркие и провокационные. В чем цель?
Элина: У нас нет цели поучать кого-то или менять чье-то мнение. Мы хотим показать, что все люди разные и каждый имеет право на существование. Именно сейчас то время, когда мы можем это делать. Наш проект развивается и благодаря близким, которые нас поддерживают, и благодаря хейтерам.
Яан: Мы открыты всему! Я уважаю и принимаю всех. Да, возможно мне не все нравится, но я никогда не отрицаю какое-то явление в целом.
Элина: Есть в людях такая привычка – примерять на себя какую-то роль, а затем реагировать на события через призму этой роли. Не стоит ограничивать себя! И также не нужно пытаться убивать то, что уже создано задолго до тебя.
– Как вы считаете, насколько интересует современную молодежь политика и социальные проблемы?
Элина: Многие выражают благодарность за то, что мы открыто говорим на эти темы, и нам очень важна эта поддержка. Мы рады, что многим нравится наше искусство, а тем, кто его не понимает, я хочу сказать, что мы всегда открыты для общения. Мы всегда готовы поделиться, рассказать, объяснить.
Яан: Но есть и молодежь, которую не интересуют подобного рода вопросы, потому что они лично не соприкасаются с проблемами, о которых мы говорим. Они думают: «у меня же все нормально», «я же не гей», «я же не иностранец, который приехал сюда жить и которого хотят выгнать».
Элина: Мы считаем, что можно выражать свои взгляды по-разному, к примеру, написав статью или выйдя на протест, но можно и другими способами – через искусство.
– Каковы ваши эмоции от участия в музыкальном конкурсе для молодых артистов Noortebänd?
Яан: Это был безусловно полезный опыт! Этот конкурс предоставил нам много возможностей, рекламу, знакомства, площадки для выступления и прочего.
Элина: Да, было круто! Когда мы подавали заявку, были готовы к тому, что нас не допустят, потому что в критериях участия в конкурсе было много неоднозначных требований, например, «нельзя выходить за рамки этики». Но что такое этика? Каковы эти рамки? Было требование «не портить репутацию Noortebänd». А портим ли мы ее?
– Как вы оцениваете других участников этого конкурса? Насколько осмысленными вам показались их выступления?
Яан: Поскольку я люблю рок, мне понравились две группы, которые выступали в этом жанре. Они классно звучали, отлично владели инструментами и красиво пели, но...
Элина: ...но, актуальность песен была на нуле, много заезженных тем, банальных текстов. Чувствовалось, что большинству исполнителей нечего сказать. Ничего нового или важного. Просто музыка ради музыки.
В нашем выступлении в полуфинале конкурса Noortebänd целовались геи, лесбиянки и традиционные пары. Показывая это, мы надеемся, что со временем, это станет считаться нормальным.
– Выбирая тему своих песен, вы основываетесь на своих взглядах или углубленно изучаете взятую тему, опираясь на несколько источников?
Элина: Мы стараемся сделать музыку, под которую можно зажигать и просто подпевать, но смысл наших текстов обращен к достаточно серьезным и актуальным темам нашего общества.
Яан: Например, политическую тему, которую мы подняли в песне «Canada», мы изучали углубленно.
Песня «Canada» была создана после слов политика Мартина Хельме, который сказал изданию Eesti Päevaleht, что те, кому не нравится перспектива EKRE в правительстве, либо переживут это, либо могут собрать вещи и ехать в Канаду.
Элина: Наша последняя песня, которую мы еще не выпустили, - о финансировании сфер искусства основана на нашем личном опыте. Ян зарабатывает балетом, искусством, которое принято обществом, поэтому он получает стабильную зарплату, а я учусь в университете профессии, тоже связанной с искусством, но менее традиционной, поэтому мое образование не гарантирует мне стабильного заработка.
– Я слышала, что некоторые критикуют ваш голос. Имеет ли для вас значение критика ваших вокальных данных?
Яан: Поначалу я переживал по этому поводу. Уверен, что и сейчас нам могут сказать, что мы не умеем петь, но со временем эти отзывы перестали иметь значение, потому что цель 5HORSES не заключается в демонстрации вокальных данных. Честно говоря, мы и не стараемся кого-то удивить своими голосами.
– Насколько финансово выгоден проект 5HORSES?
Яан: Мы не зарабатываем на нем. Только один раз выступали за деньги, и то это не оговаривалось заранее, просто потом стало приятным бонусом.
Элина: Все наши песни и клипы созданы без каких-либо финансовых вложений, благодаря нашим друзьям, которым мы безумно благодарны! Первую песню мы записали на обычном компьютере, даже программой особо не умели пользоваться. Было большое желание действовать, это было важно для нас, поэтому не останавливало отсутствие денег.
– Насколько оправданны вульгарность и откровенность ваших клипов и песен? Можно ли считать, что этот ход вы используете по большей части для привлечения внимания и достижения шокирующего эффекта?
Элина: Мы просто показываем реальные вещи, которые происходят в нашем мире и акцентируем внимание на том, что надо принимать людей такими, какие они есть.
К примеру, мужчине достаточно быть собой, а девушкам нужно еще постараться, делая макияж и прическу, добиваться красивой фигуры и т.д. Поэтому, когда Kanal2 позвал нас выступать на их телевизионном шоу, мы сделали перформанс, где во время выступления нам брили ноги.
Яан: Нам важно донести мысль равноправия для всех! В нашем выступлении в полуфинале конкурса Noortebänd целовались геи, лесбиянки и традиционные пары. Показывая это, мы надеемся, что со временем, это станет считаться нормальным. Как может традиционная пара все еще считаться нормой, а геи шокировать?
– Вы призываете всех быть смелыми, открытыми и толерантными, но в таком случае есть вероятность наступления хаоса. Существует ли для вас грань дозволенного?
Элина: Мы не призываем всех публично заниматься чем попало. Я не могу сказать, что консерватизм должен исчезнуть, он все равно останется, но очень хочется ликвидировать агрессию, которой сейчас так много! К примеру, если речь идет о взрослых людях, которые отдают себе отчет в том, что они делают, и хотят этого, то осуждать и оскорблять их за такой образ жизни - глупо и бессмысленно. Мы сторонники того, чтобы стало нормой, когда кто-то что-то с кем-то делает.
– Какие у вас планы на будущее?
Элина: За год мы выпустили три песни и три клипа к ним. Ян работает шесть дней в неделю, а я учусь в Вильянди, что усложняет деятельность 5HORSES, приходится тратить много времени и сил, поэтому сейчас на какое-то время мы решили взять паузу. 5HORESES – это мы с Яном! B 5HORSES через пять лет - это мы с Яном через пять лет. Кто знает, какими мы будем? Нас посещают мысли о том, чтобы уехать в страну, где не нужно бороться и доказывать, что ты такой же, как все, где это давно уже понятно.