Бритье ног на сцене и поцелуи геев: как эстонская группа 5HORSES шокирует зрителей, пытаясь достучаться до них

Яан - профессиональный артист балета, Элина изучает искусство хореографии и перформанса в Вильяндиской академии культуры. Оба всю жизнь танцевали, а теперь решили доносить важность социальных проблем посредством провокационных клипов и музыки до широкой аудитории. Недавно ребята приняли участие в конкурсе Noortebänd, где вышли в полуфинал.

– Большую часть своей молодости вы занимались балетом, а тут решили проявить себя в музыке. Неужели посредством танца не удается передать замысел и идеи, и поэтому вы предпочли писать песни?

Элина: Сейчас, учась в университете, я особенно ощущаю, что современное танцевальное искусство в большинстве случаев абстрактно и открыто для разных интерпретаций. Захотелось конкретики и прямолинейности. К тому же музыка охватывает больше людей, чем аудитория современного искусства.

Яан: Не хотелось ограничивать себя только танцем, решили попробовать что-то новое.

– Песни, клипы и выступления 5HORSES очень яркие и провокационные. В чем цель?

Элина: У нас нет цели поучать кого-то или менять чье-то мнение. Мы хотим показать, что все люди разные и каждый имеет право на существование. Именно сейчас то время, когда мы можем это делать. Наш проект развивается и благодаря близким, которые нас поддерживают, и благодаря хейтерам.

Яан: Мы открыты всему! Я уважаю и принимаю всех. Да, возможно мне не все нравится, но я никогда не отрицаю какое-то явление в целом.

Элина: Есть в людях такая привычка – примерять на себя какую-то роль, а затем реагировать на события через призму этой роли. Не стоит ограничивать себя! И также не нужно пытаться убивать то, что уже создано задолго до тебя.

Элина Масинг и Яан Мяннима в клипе "Антонина". ФОТО: личный архив

– Как вы считаете, насколько интересует современную молодежь политика и социальные проблемы?

Элина: Многие выражают благодарность за то, что мы открыто говорим на эти темы, и нам очень важна эта поддержка. Мы рады, что многим нравится наше искусство, а тем, кто его не понимает, я хочу сказать, что мы всегда открыты для общения. Мы всегда готовы поделиться, рассказать, объяснить.

Яан: Но есть и молодежь, которую не интересуют подобного рода вопросы, потому что они лично не соприкасаются с проблемами, о которых мы говорим. Они думают: «у меня же все нормально», «я же не гей», «я же не иностранец, который приехал сюда жить и которого хотят выгнать».

Элина: Мы считаем, что можно выражать свои взгляды по-разному, к примеру, написав статью или выйдя на протест, но можно и другими способами – через искусство.

– Каковы ваши эмоции от участия в музыкальном конкурсе для молодых артистов Noortebänd?

Яан: Это был безусловно полезный опыт! Этот конкурс предоставил нам много возможностей, рекламу, знакомства, площадки для выступления и прочего.