МВФ посоветовал Эстонии оставить вторую пенсионную ступень обязательной

Такая рекомендация содержится в опубликованном на сайте Банка Эстонии отчете о завершившемся 4 ноября визите миссии МВФ в Эстонию, пишет портал новостей вещания.

По оценке МВФ, к которой присоединился и Банк Эстонии, изменения в пенсионную систему следует вносить более осторожно, оценивая их долгосрочное воздействие и привлекая к тщательному обсуждению все заинтересованные стороны.

«Оценки Банка Эстонии и МВФ схожи. Первая и вторая ступени [пенсионной системы] дополняют друг друга и особенно важны в стране со стареющим населением. Сейчас речь идет о сбережениях 700 000 человек. Если многие решат выйти [из второй ступени], то, по всей вероятности, стоимость пенсионных активов людей, которые останутся во второй ступени, снизится», - сказал президент Банка Эстонии Мадис Мюллер.

При этом как эстонский центробанк, так и специалисты МВФ согласны с необходимостью пересмотра пенсионной системы в Эстонии. МВФ также предупредил, что если изъятые из второй пенсионной ступени деньги будут потрачены, это вызовет сильные колебания в темпах роста экономики Эстонии. Ранее с аналогичным предупреждением выступил и Банк Эстонии.

Инициированная правительством пенсионная реформа предусматривает, что присоединение ко второй пенсионной ступени и выход из нее станут добровольными. Предполагается, что с 2021 года участники второй пенсионной ступени смогут, при желании, снять накопленные в ней средства, заплатив при этом 20% подоходного налога.