Мифы о шипованных и ламельных шинах – что правда, а что нет?

Уже имели место первые заморозки этой осени, скоро пойдет мокрый снег и станет скользко. Извечный спор между сторонниками шипованной и ламельной резины породил множество мифов: в некоторых из них есть доля истины, а в некоторых нет. Менеджер по продукции Hansapost Кристьян Кулль рассказывает, чему верить, а чему нет.
Ламельные шины тихие и удобные, но шипованные спасут жизнь в критической ситуации
Правда или нет? И то, и другое.
Шипованная резина, несомненно, обеспечивает лучшую управляемость и сцепление на льду и укатанном снегу. В подобных дорожных условиях шипованные шины действительно могут спасти жизнь. Их рекомендуют водителям, которые ездят по дорогам с разным уровнем обслуживания, например, по сельским дорогам, которые могут быть плохо вычищены и где может встретиться лед.
В ночное время и ранним утром температура ниже и повышается риск обледенения – тем, кто часто ездит поздно вечером и ночью, стоит выбрать шипованные шины. С другой стороны, ламельная резина обеспечивает лучшую управляемость и сцепление на мокрой и слякотной дороге, и может спасти жизнь именно в такой ситуации. Кроме того, внедорожные шины также помогут избежать неожиданностей осенью и весной, поскольку пока осенью шиповка еще запрещена, на дороге могут лежать опавшие листья, а в мае может внезапно выпасть снег. В целом ламельные шины – лучший выбор для водителей, которые обычно ездят по городу или по хорошо ухоженным загородным шоссе.
Ламельная резина подходит для города, а шипованная для шоссе
Правда или нет? И то, и другое.
В целом шипованная шина подходит для морозных зим, а ламельная для слякотных. Погода в Эстонии, однако, обычно переменчива, и это затрудняет принятие решения. Ламельные шины обычно лучше подходят ездящим по городу автомобилистам, а также для езды по основным загородным шоссе, которые, как правило, поддерживают в хорошем состоянии. Шипованная шина предпочтительнее для тех, кто часто ездит по дорогам с различным уровнем обслуживания, включая небольшие сельские дороги, а также для тех, кто часто ездит рано утром или поздно вечером и ночью.
Ламельными шинами можно пользоваться круглый год, избегая утомительной смены резины весной и осенью
Правда или нет? Нет
Ламельные шины можно использовать круглый год, но в наших климатических и дорожных условиях это не могут быть одни и те же шины. В северных странах для использования зимой подходит только специальная мягкая зимняя резина, не теряющая своих свойств при низких температурах. В продаже можно найти также более дешевые и жесткие зимние шины, но они предназначены для мягкой среднеевропейской зимы.
Ламельные шины опережают шипованные по объемам продаж
Правда или нет? Нет
Ламельные шины покупают все чаще, и в какой-то момент возможно они обойдут по популярности шипованные, но сегодня все же продается больше шипованных шин, чем ламельных. Поскольку срок службы шин, как правило, превышает год или два, можно утверждать, что, по крайней мере, 60% автомобилей на дорогах Эстонии зимой ездят на шипованных шинах.
Шины меняют по две, а новые шины ставят под ведущим мостом
Правда или нет? Нет
Как правило, шины меняют по четыре за раз, тем более что большинство производителей предоставляют дополнительную гарантию при покупке комплекта из четырех шин. Тем не менее, менять шины можно и попарно. В таком случае вне зависимости от того, какой мост является ведущим новый комплект шин следует размещать под задней осью, где они обеспечивают большую устойчивость при маневрировании.
При замене всего двух шин убедитесь, что под обеими осями у вас шины с одинаковым сочетанием высоты и рисунка протектора, иначе ходовые качества автомобиля ухудшатся, а его техническое состояние окажется под угрозой. Ни в коем случае нельзя комбинировать летнюю и зимнюю резину. По одной шины менять нельзя, за исключением случаев, когда относительно новая шина оказалась испорченной, и вы можете купить вместо нее точно такую же. Замена только одной испорченной шины приведет к неравномерному износу всех шин, поэтому всегда лучше инвестировать сразу в две шины.
Срок службы зимней резины составляет до семи лет или до 70 000 км пробега
Правда или нет? И то, и другое.
Не существует золотого правила, позволяющего сказать, что зимние шины могут прослужить X лет или выдержать Y км пробега. Срок службы шин зависит от их качества, типа (мягкие или жесткие), стиля вождения и пробега. Также невозможно утверждать, что ламельные шины служат дольше шипованных, или наоборот. Некоторые шины могут прослужить всего пару лет, некоторые – пять, некоторые – семь лет. Чтобы убедиться в том, что старые шины еще можно использовать проверьте глубину протектора, отсутствие механических повреждений и (в случае шипованных шин) количество и состояние шипов. Кроме того, шины стареют со временем, поэтому даже если пробег у них небольшой, шины старше десяти лет на дорогах использовать не рекомендуется.
Минимальная глубина рисунка протектора шина может составлять три миллиметра
Правда или нет? Нет
Хотя закон допускает использование зимних шин с глубиной рисунка протектора минимум три миллиметра, понятно, что, если поставить такие шины на автомобиль, к весне на них вообще едва ли останется хоть какой-то рисунок. Глубина протектора имеет жизненно важное значение, поскольку влияет на тормозной путь. Таким образом, новые шины можно покупать, если глубина протектора составляет не менее пяти миллиметров. Используя шипованные шины, также обратите внимание на количество и состояние шипов. Если глубина протектора достаточна, но две трети шипов уже потеряны, пришло время шины заменить.
Известный бренд гарантирует хорошую резину
Правда или нет? И то, и другое.
Не следует выбирать новые шины, исходя только из бренда, и не обращая внимания на характеристики продукта, иначе разочаровать могут и дорогие шины известного производителя. Большинство брендов предлагают шины для разных стилей вождения и дорожных условий, поэтому, чтобы выбрать шины, подходящие именно для вашего автомобиля, стоит ознакомиться с результатами ежегодного тестирования.
Недорогие городские шины не следует использовать для езды по грунтовым лесным дорогам. Каждый тип шин ведет себя по-разному: некоторые лучше в заносе, другие при ускорении, третьи во время дождя. Не существует идеальной резины для любых условий, поэтому важно подумать о том, где и в каких условиях вы ездите чаще всего. Даже купив высококачественные шины, стоит быть готовым к сюрпризам. Никакие шины не удержат автомобиль на дороге, если само транспортное средство неисправно технически, а водитель неосторожен.