Мифы о шипованных и ламельных шинах – что правда, а что нет?

Правда или нет? Нет

Как правило, шины меняют по четыре за раз, тем более что большинство производителей предоставляют дополнительную гарантию при покупке комплекта из четырех шин. Тем не менее, менять шины можно и попарно. В таком случае вне зависимости от того, какой мост является ведущим новый комплект шин следует размещать под задней осью, где они обеспечивают большую устойчивость при маневрировании.

При замене всего двух шин убедитесь, что под обеими осями у вас шины с одинаковым сочетанием высоты и рисунка протектора, иначе ходовые качества автомобиля ухудшатся, а его техническое состояние окажется под угрозой. Ни в коем случае нельзя комбинировать летнюю и зимнюю резину. По одной шины менять нельзя, за исключением случаев, когда относительно новая шина оказалась испорченной, и вы можете купить вместо нее точно такую же. Замена только одной испорченной шины приведет к неравномерному износу всех шин, поэтому всегда лучше инвестировать сразу в две шины.

Срок службы зимней резины составляет до семи лет или до 70 000 км пробега

Правда или нет? И то, и другое.

Не существует золотого правила, позволяющего сказать, что зимние шины могут прослужить X лет или выдержать Y км пробега. Срок службы шин зависит от их качества, типа (мягкие или жесткие), стиля вождения и пробега. Также невозможно утверждать, что ламельные шины служат дольше шипованных, или наоборот. Некоторые шины могут прослужить всего пару лет, некоторые – пять, некоторые – семь лет. Чтобы убедиться в том, что старые шины еще можно использовать проверьте глубину протектора, отсутствие механических повреждений и (в случае шипованных шин) количество и состояние шипов. Кроме того, шины стареют со временем, поэтому даже если пробег у них небольшой, шины старше десяти лет на дорогах использовать не рекомендуется.

Минимальная глубина рисунка протектора шина может составлять три миллиметра

Правда или нет? Нет

Хотя закон допускает использование зимних шин с глубиной рисунка протектора минимум три миллиметра, понятно, что, если поставить такие шины на автомобиль, к весне на них вообще едва ли останется хоть какой-то рисунок. Глубина протектора имеет жизненно важное значение, поскольку влияет на тормозной путь. Таким образом, новые шины можно покупать, если глубина протектора составляет не менее пяти миллиметров. Используя шипованные шины, также обратите внимание на количество и состояние шипов. Если глубина протектора достаточна, но две трети шипов уже потеряны, пришло время шины заменить.

Известный бренд гарантирует хорошую резину

Правда или нет? И то, и другое.

Не следует выбирать новые шины, исходя только из бренда, и не обращая внимания на характеристики продукта, иначе разочаровать могут и дорогие шины известного производителя. Большинство брендов предлагают шины для разных стилей вождения и дорожных условий, поэтому, чтобы выбрать шины, подходящие именно для вашего автомобиля, стоит ознакомиться с результатами ежегодного тестирования.