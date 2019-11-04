Сегодня WADA обсудит возможные санкции по отношению к РУСАДА

Исполком рассмотрит вопрос возможных санкций по отношению к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА). В конце сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение статуса РУСАДА из-за несоответствия данных из базы московской лаборатории.

Комитет по соответствию WADA еще не проанализировал ответы российской стороны по расхождениям в базе данных, отправленные в агентство 8 октября. Несмотря на это, в повестке заседания исполкома значится обсуждения российского вопроса.

Конкретные решения будут приняты уже после отчета комитета по соответствию. Ожидается, что вопрос РУСАДА решится к концу ноября.