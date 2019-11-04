Фото: новые жилые дома с романтическим названием над Кадриоргом

Кто из нас не искал в детстве цветки сирени с пятью лепестками, чтобы исполнились тайные желания… Теперь такая возможность имеется, поскольку на окраине Кадриорга, лишь в нескольких сотнях метров от музея KUMU будет построен новый жилой комплекс с романтическим названием.
Жилой комплекс получит название Valge Sirel – на улице Валге (эст. - белая) вырастут белые дома, а во дворах будут благоухать кусты белой сирени.
В домах по адресам Валге, 10 и Валге, 10е в общей сложности 72 квартиры с классом энергоэффективности B и с просторными балконами или террасами. Выбор начинается с уютного гнездышка площадью 26,9 м² и заканчивается апартаментами площадью 99,8 м² с видом на море. В продаже осталось всего 13 квартир.
Многоквартирные дома строит один из наиболее крупных девелоперов в Эстонии – Hepsor, генподрядчиком является строительное предприятие Mitt & Perlebach.
С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE