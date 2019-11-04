Фото: новые жилые дома с романтическим названием над Кадриоргом

Кто из нас не искал в детстве цветки сирени с пятью лепестками, чтобы исполнились тайные желания… Теперь такая возможность имеется, поскольку на окраине Кадриорга, лишь в нескольких сотнях метров от музея KUMU будет построен новый жилой комплекс с романтическим названием.