Пн, 4.11.2019
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  • Фото: новые жилые дома с романтическим названием над Кадриоргом

Фото: новые жилые дома с романтическим названием над Кадриоргом

ФОТО: valgesirel

Кто из нас не искал в детстве цветки сирени с пятью лепестками, чтобы исполнились тайные желания… Теперь такая возможность имеется, поскольку на окраине Кадриорга, лишь в нескольких сотнях метров от музея KUMU будет построен новый жилой комплекс с романтическим названием.

Жилой комплекс получит название Valge Sirel – на улице Валге (эст. - белая) вырастут белые дома, а во дворах будут благоухать кусты белой сирени.  

ФОТО: Valgesirel

В домах по адресам Валге, 10 и Валге, 10е в общей сложности 72 квартиры с классом энергоэффективности B и с просторными балконами или террасами. Выбор начинается с уютного гнездышка площадью 26,9 м² и заканчивается апартаментами площадью 99,8 м² с видом на море. В продаже осталось всего 13 квартир.

ФОТО: Valgesirel

Многоквартирные дома строит один из наиболее крупных девелоперов в Эстонии – Hepsor, генподрядчиком является строительное предприятие Mitt & Perlebach.

С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE

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