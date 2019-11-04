Исследование: четырхдневная рабочая неделя положительно сказалась на продуктивности работников

Так, еще в августе этого года Microsoft Japan провела интересный эксперимент, сделав еще одним выходным в неделю так нелюбимую большинством работников пятницу, пишет Ferra. Тестовый график работы продлился месяц, после чего в компании пришли к удивительным выводам — как оказалось, при четырехдневной рабочей неделе сотрудники достигают большей продуктивности, несмотря на тот факт, что рабочих дней было меньше.

Microsoft Japan поделилась определенными данными по собственному исследованию. Так, участниками тестирования стали 2,3 сотрудников компании, при этом 92,1 % из них были довольны проведенным экспериментом. По словам технологического гиганта, следующим летом исследование будет повторено, после чего уже будут сделаны более полные выводы.