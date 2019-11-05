Фото: выставлена на продажу реновированная мыза начала XX века

ФОТО: KV.EE

Мыза Пеэтри – это восхитительный жилой комплекс в стиле югенд, построенный в 1912 году помещиком Хеймталем по проекту балто-саксонского архитектора Отто Вильдау. В состав жилого комплекса входит особняк площадью 580 м2, конюшня площадью 168 м2, детская игровая площадка и теннисный корт. Рядом - лесопарк и три пруда.

ФОТО: KV.EE

Войдя в дом, попадаешь в открытое фойе, из которого на второй этаж ведет широкая деревянная лестница с изысканной резьбой. На первом этаже расположена гостиная, каминный зал, кухня и кладовка. Из кухни через стеклянные раздвижные двери можно выйти на веранду, с которой открывается чудесный вид на пруд. На первом этаже также расположены гардеробная и спальня с ванной комнатой.

ФОТО: KV.EE

На втором этаже расположены четыре спальни с ванными комнатами, кабинет, балкон и летняя комната.

В подвальном этаже находится небольшая квартира с отдельным входом, которая состоит из спальни и кухни. На нижнем этаже так же расположены хозяйственные помещения, баня и каминный зал под сводчатыми потолками.

В конюшне есть отапливаемая комната для хранения седел и боксы для четырех лошадей.

ФОТО: KV.EE

Весь комплекс отапливается тепловым насосом, имеется и котел, работающий на дровах и газе. Также в доме две плиты, три камина и пять изумительных изразцовых печей.