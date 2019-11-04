Урмас Рейнсалу: Эстония - преданный друг Украины

"Эстония - преданный друг Украины и поддерживает полное ее присоединение к политической семье Европейского союза и НАТО на основании соответствующих реформ и трансформаций в стране", - добавил министр.

Он напомнил, что Эстония стала первой из стран ЕС, которая заявила о непризнании российских паспортов, выданных на оккупированных территориях Донбассаю

Рейнсалу отдельно подчеркнул, что Эстония никогда не признает аннексию Крыма и регионов востока Украины Россией и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Министр также сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский в ноябре встретится в Таллинне с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.