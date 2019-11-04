Пн, 4.11.2019
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Урмас Рейнсалу: Эстония - преданный друг Украины

Урмас Рейнсалу.

ФОТО: Matti Kämärä

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, находящийся с визитом в Киеве, заявил в понедельник, 4 ноября, что Таллинн поддерживает полноценное присоединение Украины к Евросоюзу и НАТО, сообщает Korrespondent со ссылкой на Европравда.

"Эстония - преданный друг Украины и поддерживает полное ее присоединение к политической семье Европейского союза и НАТО на основании соответствующих реформ и трансформаций в стране", - добавил министр.

Он напомнил, что Эстония стала первой из стран ЕС, которая заявила о непризнании российских паспортов, выданных на оккупированных территориях Донбассаю

Рейнсалу отдельно подчеркнул, что Эстония никогда не признает аннексию Крыма  и регионов востока Украины Россией и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Министр также сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский в ноябре встретится в Таллинне с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

"Двусторонние отношения Эстонии и Украины - безоблачные, но есть еще много сфер, в которых мы можем улучшить наше сотрудничество. И именно это будет на повестке дня во время встречи наших президентов, которая состоится в конце ноября", - сказал Рейнсалу.

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