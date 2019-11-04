Германия хочет установить миллион зарядных станций для электромобилей

Германия должна располагать миллионом зарядных станций для электромобилей к 2030 году. Такая цель была обозначена вчера канцлером Ангелой Меркель в видеообращении, предварившем намеченное на сегодня совещание с представителями автомобильной промышленности. Встреча будет посвящена ускорению перехода на электромобили, пишет Ixbt.com.