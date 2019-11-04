Германия хочет установить миллион зарядных станций для электромобилей

Германия должна располагать миллионом зарядных станций для электромобилей к 2030 году. Такая цель была обозначена вчера канцлером Ангелой Меркель в видеообращении, предварившем намеченное на сегодня совещание с представителями автомобильной промышленности. Встреча будет посвящена ускорению перехода на электромобили, пишет Ixbt.com.
В настоящее время в Германии насчитывается 20 000 общедоступных пунктов зарядки. Потенциальные покупатели нередко называют отсутствие инфраструктуры причиной отказа от приобретения электромобиля.
Помимо батарейных электромобилей правительство страны изучает перспективы машин на водородных топливных элементах, чтобы принять решение о субсидировании, способном сделать такие транспортные средства более привлекательными для потребителей.
Для выпуска электромобилей потребуется меньше работников, чем сейчас необходимо для выпуска автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, но государство учитывает этот момент и стремится сохранить рабочие места в отрасли.