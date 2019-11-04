Бардак в Харьюмаа: объявивший о своей нежизнеспособности завод оставил людей без зарплат и возмещений по сокращению

В минувший понедельник, 28 октября, на электронные почты работников пришло следующее сообщение от руководства Timo Houses OÜ: «План реорганизации Timo Houses OÜ не был принят кредиторами, фирма не может продолжить работу. Timo Houses OÜ не в состоянии выплатить зарплату за сентябрь и октябрь. Также предприятие не в состоянии осуществить расчет и другие выплаты. Работников Timo Houses OÜ сокращают с 31.10.2019. Документы о сокращении придут вам на электронную почту».

Письмо, которое работники Timo Houses OÜ получили от работодателя. ФОТО: Скриншот.

«Когда стало понятно, что мы ничего не получим, было принято решение обратиться в Трудовую инспекцию. Из всего коллектива это сделали пять-семь человек. Я не могла сидеть дома и ждать, когда меня вызовут на работу, поэтому раньше написала заявление об уходе по собственному желанию. Выплаты по сокращению мне не положены, но я хочу получить зарплату за два месяца», - говорит Анжела.

Юрист-консультант Трудовой инспекции Кайре Саареп подтвердила, что они проинформированы о тяжелой экономической ситуации Timo Houses OÜ: «Работники предприятия обратились за советом к юристу-консультанту Трудовой инспекции, но поскольку связываться с нами можно анонимно, мы не можем назвать точное количество заявителей. В октябре было зарегистрировано пять трудовых споров против Timo Houses OÜ, в которых заявителем были работники, в основном требовавшие выплаты не полученной вовремя зарплаты».

По словам юриста-консультанта, если работники получили письменные заявления о сокращении, у них есть возможность обратиться в Комиссию по рассмотрению трудовых споров с требованием ознакомиться с основанием лишения их работы и внести запись в реестр трудовой занятости. Кроме того, у них есть право потребовать неполученную зарплату, отпускные, суточные за командировки, оплачиваемую работодателем компенсацию по болезни, пени и прочее.

«Если в отношении работников были приняты положительные решения в Комиссии по рассмотрению трудовых споров, но фирма по-прежнему неспособна осуществить выплаты, им следует выяснить, начал ли работодатель процедуру банкротства. Это можно сделать на странице www.ametlikudteadaanded.ee, - рассказала Саареп. - Если процесс запущен, работники обращаются к временному банкротному управляющему и предъявляют ему свои требования. После завершения процедуры банкротства банкротный управляющий предъявляет требования работников в Кассу страхования от безработицы, которая возмещает людям потерянный заработок, однако здесь следует учитывать верхний предел, с которым можно ознакомиться на странице Кассы страхования от безработицы».

Как отметила специалист, если работодатель не инициировал процедуру банкротства, у работников есть возможность сделать это самим: «Для работников итог тот же, это означает, что Касса страхования от безработицы (частично) выплатит им деньги, если фирма объявляется банкротом, процедура банкротства прекращается без объявления должника банкротом, банкротный управляющий не назначается на основании части 41 статьи 15 Закона о банкротстве или когда заявление о банкротстве отклоняется на основании части 41 статьи 27 того же закона».

Кайре Саареп призвала бывших работников Timo Houses OÜ смело обращаться в Трудовую инспекцию за консультацией: узнать, какие у них есть права и как заполнить заявление в комиссию по трудовым спорам.

Общий телефон Timo Houses OÜ молчит, как и мобильный телефон акционера Андруса Когера. Получить от фирмы ответы на свои вопросы посредством электронной почты Rus.Postimees не может уже с середины прошлой неделе.