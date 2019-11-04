Бардак в Харьюмаа: объявивший о своей нежизнеспособности завод оставил людей без зарплат и возмещений по сокращению

Функционировавший в Маарду завод по изготовлению модульных домов Timo Houses OÜ объявил о том, что не сможет продолжать работу, оставив десятки теперь уже бывших своих сотрудников без зарплат за два месяца и другого возмещения. Люди отчаялись уповать на порядочность экс-работодателя и обратились в Трудовую инспекцию.
Связавшаяся с Rus.Postimees жительница Маарду Анжела отработала в Timo Houses OÜ три года. «Я устроилась туда 10 сентября 2016 года. В основном занималась гидроизоляцией, но порой мне поручали другие задания, с которыми может справиться женщина. Бизнес процветал, у нас была хорошая прибыль», - вспоминает Анжела.
По ее словам, первый тревожный звоночек прозвенел этим летом, когда люди просидели три недели дома без работы. «Оказалось, у предприятия возникли финансовые трудности. В сентябре у нас состоялось собрание, на котором один из акционеров признал наличие проблем. При этом он заверял, что к январю, вероятно, все уладится», - отмечает читательница.
Действительно, в начале сентября стало известно, что производитель модульных домов Timo Houses OÜ, крупнейшим собственником которого является ранее известный в сфере строительства бизнесмен Андрес Когер, пройдет процедуру санации, так как попал в тяжелое положение на рынке Швеции.
Фирма столкнулась с финансовыми трудностями на своем основном рынке в Швеции, где было принято экономико-политическое решение временно заморозить пакеты помощи жилищному хозяйству. Кроме того, большое негативное влияние оказало снижение на десять процентов курса шведской кроны по отношению к евро в течение последних полутора лет.
Тогда Андрес Когер заявлял, что с оптимизмом смотрит на предстоящую процедуру санации. «Ведущиеся переговоры о будущей работе являются многообещающими, так как отзывы о наших модульных домах - с заметно отличающейся архитектурой - положительные. Мы верим, что можно вернуться к привычному порядку работы и исполнению своих обязанностей, но для этого нам нужно время, и мы просим наших партнеров запастись терпением», - цитировал два месяца назад Андреса Когера портал Postimees.
Отметим, что уже в прошлом году многие производители деревянных домов, занимающиеся экспортом в страны Северной Европы, особенно в Швецию, также пострадали от спада на местном строительном рынке. В лучшем случае у них снизился доход от продаж, в худшем случае – пришлось сворачивать бизнес.
По словам Анжелы, после сентябрьского собрания они еще месяц отработали как обычно. «Но в один прекрасный день мы заметили, что с завода потихоньку вывозят материал. Нам тогда ничего не сказали, и мы ушли на выходные, - вспоминает Анжела. - А в воскресенье работники получили СМС, что приходить не надо, мол, ждите, когда вас вызовут».
Люди стали ждать не только того момента, когда смогут вернуться к работе, но еще и зарплату за сентябрь. «Зарплату нам обычно выплачивали до седьмого числа каждого месяца. Соответствующие листки были уже 2-3 октября, и каждый знал, сколько должен получить. Срок подошел, а зарплаты не было, поэтому мы стали узнавать, в чем же дело. В ответ нас просили еще чуть-чуть подождать. Самое неприятное, что нас даже не собрали и не сказали, что дела плохи и нужно искать другую работу, мы просто сидели дома и ждали звонка», - подчеркивает Анжела.
В минувший понедельник, 28 октября, на электронные почты работников пришло следующее сообщение от руководства Timo Houses OÜ: «План реорганизации Timo Houses OÜ не был принят кредиторами, фирма не может продолжить работу. Timo Houses OÜ не в состоянии выплатить зарплату за сентябрь и октябрь. Также предприятие не в состоянии осуществить расчет и другие выплаты. Работников Timo Houses OÜ сокращают с 31.10.2019. Документы о сокращении придут вам на электронную почту».
«Когда стало понятно, что мы ничего не получим, было принято решение обратиться в Трудовую инспекцию. Из всего коллектива это сделали пять-семь человек. Я не могла сидеть дома и ждать, когда меня вызовут на работу, поэтому раньше написала заявление об уходе по собственному желанию. Выплаты по сокращению мне не положены, но я хочу получить зарплату за два месяца», - говорит Анжела.
Юрист-консультант Трудовой инспекции Кайре Саареп подтвердила, что они проинформированы о тяжелой экономической ситуации Timo Houses OÜ: «Работники предприятия обратились за советом к юристу-консультанту Трудовой инспекции, но поскольку связываться с нами можно анонимно, мы не можем назвать точное количество заявителей. В октябре было зарегистрировано пять трудовых споров против Timo Houses OÜ, в которых заявителем были работники, в основном требовавшие выплаты не полученной вовремя зарплаты».
По словам юриста-консультанта, если работники получили письменные заявления о сокращении, у них есть возможность обратиться в Комиссию по рассмотрению трудовых споров с требованием ознакомиться с основанием лишения их работы и внести запись в реестр трудовой занятости. Кроме того, у них есть право потребовать неполученную зарплату, отпускные, суточные за командировки, оплачиваемую работодателем компенсацию по болезни, пени и прочее.
«Если в отношении работников были приняты положительные решения в Комиссии по рассмотрению трудовых споров, но фирма по-прежнему неспособна осуществить выплаты, им следует выяснить, начал ли работодатель процедуру банкротства. Это можно сделать на странице www.ametlikudteadaanded.ee, - рассказала Саареп. - Если процесс запущен, работники обращаются к временному банкротному управляющему и предъявляют ему свои требования. После завершения процедуры банкротства банкротный управляющий предъявляет требования работников в Кассу страхования от безработицы, которая возмещает людям потерянный заработок, однако здесь следует учитывать верхний предел, с которым можно ознакомиться на странице Кассы страхования от безработицы».
Как отметила специалист, если работодатель не инициировал процедуру банкротства, у работников есть возможность сделать это самим: «Для работников итог тот же, это означает, что Касса страхования от безработицы (частично) выплатит им деньги, если фирма объявляется банкротом, процедура банкротства прекращается без объявления должника банкротом, банкротный управляющий не назначается на основании части 41 статьи 15 Закона о банкротстве или когда заявление о банкротстве отклоняется на основании части 41 статьи 27 того же закона».
Кайре Саареп призвала бывших работников Timo Houses OÜ смело обращаться в Трудовую инспекцию за консультацией: узнать, какие у них есть права и как заполнить заявление в комиссию по трудовым спорам.
Общий телефон Timo Houses OÜ молчит, как и мобильный телефон акционера Андруса Когера. Получить от фирмы ответы на свои вопросы посредством электронной почты Rus.Postimees не может уже с середины прошлой неделе.
Завод по изготовлению модульных домов Timo Houses OÜ обеспечивал работой в Харьюмаа 80 человек и в течение шести лет экспортировал продукцию преимущественно в Швецию. В прошлом году предприятие получило чистую прибыль в размере 1,2 млн евро при обороте в 19,6 млн евро.