Eesti Post терпит убытки в сотни тысяч евро

На результат повлияли запуск логистического центра и сортировочной линии в четвертом квартале прошлого года и первом квартале этого, а также частичный подъем зарплат работников первичного уровня в третьем квартале, следует из промежуточного отчета компании за девять месяцев.

По словам руководства госкомпании, прибыльность логистического бизнеса по сравнению с девятью месяцами прошлого года снизилась, также и в почтовом бизнесе, в котором падают объемы, снизилась прибыль из-за роста расходов на рабочую силу.

Более всего увеличились расходы на исходящие международные посылки под влиянием растущего международного рынка бизнес-услуг. Также увеличились расходы на персонал в сфере логистики и расходы на содержание зданий, в том числе амортизационные расходы.

В третьем квартале за год вырос доход от продаж на 18,4 процента до 30,7 млн евро, но в то же время Omniva упала с 425 тысяч евро прибыли в убыток в размере 548 тысяч евро.

Среднее число работников логистической фирмы выросло за год на 16 человек до 2265 работников. Число работников продолжает расти в дочерних компаниях и остается стабильным в материнской компании. Расходы на рабочую силу за девять месяцев выросли за год на 12 процентов до 30,7 млн евро.

Собственный капитал компании на конец третьего квартала составил 31 млн евро, общая стоимость имущества — 92,2 млн евро. В 2018 году эти суммы были – 30,1 и 83,1 млн евро.