Парадокс: врач не может отказаться от пациента, который угрожал его убить

Заявление канцлеру юстиции отправил семейный врач Ээро Мерилинд, коллегу которого пациент угрожал убить.

Мадизе отметила, что, на основании Закона об организации оказания медицинских услуг, Департамент здоровья может исключить пациента из списка семейного врача только в том случае, если место его жительства находится не в Эстонии или если он был внесен в список другого семейного врача.

«Других возможностей для исключения человека из списка не предусмотрено. Поэтому закон не позволяет угрожавшего убить своего семейного врача человека по этой причине исключить из списка. Очень ограниченные возможности исключать пациентов из списков семейных врачей оправданы, это помогает избежать ситуации, когда от так называемых неприятных пациентов пытаются избавиться», - говорится в ответе Мадизе на обращение Мерилинда.

Мадизе отметила, что у каждого человека есть право в безопасности жить своей жизнью и работать, не ощущая страха из-за угроз, домогательств или насилия. «Закон дает каждому, кто чувствует, что он сам или члены его семьи находятся в опасности, право себя защитить. То, какие методы защиты использовать, зависит от обстоятельств конкретного случая, например, угрозы поступают на почве личных отношений или рабочих, каков характер угроз, а также была ли угроза однократной или повторяющейся», - сказала она.

По словам канцлера юстиции, в случае угрозы убийством надо написать заявление в полицию или подать в суд ходатайство о введение запрета на приближение.

Запрет на приближение может быть основанием для отказа принимать пациента. Если пациент сам не сменит врача, врач сможет делать только то, что не подразумевает личного контакта, например, выписывать повторный рецепт.