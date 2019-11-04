Таллинцы хотят видеть больше зелени и лучших условий для пешеходов и велосипедистов

Об этом сообщила пресс-служба мэрии Таллинна, отметив, что таковы первоначальные результаты опроса, в котором приняли участие более 2000 человек. В опросе можно принять участие до 17 ноября. Результаты будут учтены при составлении «Стратегии Таллинна 2021+».

Горожане отметили, что в хорошей городской среде легко передвигаться, меньше шума и загрязнений, больше зелени, парков и двориков, а люди чувствуют себя безопасно. Участники опроса высказались за снижение количества автомобилей. Многим понравилась идея цифрового и образовательного города, а также распространение уютных и удобных жилых кварталов.

Руководитель отдела стратегического планирования города Таллинна Тоомас Хайдак призвал горожан активнее участвовать в опросе, так как только сообща мы можем повлиять на будущее Таллинна. Промежуточные результаты опроса показывают, что желания людей зачастую противоречивы, однако создание стратегии подразумевает поиск компромисса. Одной из важнейших тем стало передвижение по городу на автомобиле и другими способами. В частности, горожане предложили изменить ограничения скорости в городе, но мнения разделились – одни высказались в пользу снижения пределов допустимой скорости, другие – их за сохранение или даже повышение.