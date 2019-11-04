Картина дня: пожар в Ласнамяэ, бардак в Харьюмаа и учебный полет, чуть не закончившийся трагедией

Lufthansa открыла новую авиалинию из Таллинна

В понедельник, 4 ноября, был совершен первый полет на линии Таллинн-Мюнхен. Прямые рейсы на самолете Airbus 319 со 126 местами будут осуществляться три раза в неделю – в понедельник, четверг и субботу. Читать далее...

Введение авианалога в Финляндии повлияло бы и на жителей Эстонии

Гражданская инициатива, выступающая за введение авианалога в Финляндии, собрала более пятидесяти тысяч подписей и поступит теперь на рассмотрение парламента. Число подписей удвоилось за последние несколько дней. Читать далее...

Eesti Post терпит убытки на сотни тысяч евро

Если в прошлом году логистическая компания получила 300 тысяч евро прибыли, в этом году убыток уже составил 700 тысяч евро. Читать далее...

Парализованное движение и жертва в коме: виновник тяжелого ДТП избежал суда

Пярнуский уездный суд удовлетворил ходатайство Ляэнеской окружной прокуратуры прекратить уголовное производство, начатое для расследования произошедшего весной прошлого года в волости Тори на трассе Via Baltica тяжелого ДТП, в связи с отсутствием общественного интереса. Читать далее...

Эстонские пограничники нашли между скал греческого острова лодку с 38 беженцами

Участвующие в международной программе эстонские пограничники в минувшее воскресенье обнаружили в Средиземном море на греческом острове Калимнос приставшую к берегу между скал лодку и на берегу возле нее 38 человек, среди них пятеро детей. Читать далее...

Нужен ли в Нарве дом для людей с психическими расстройствами, спросят у горожан

В пятницу во время визита в Нарву министр социальных дел Танель Кийк и руководство города обсудили возможное создание в Нарве специального дома, в котором будут жить люди с психическими расстройствами. Государство оплатит и строительство, и содержание дома, но требует, чтобы он располагался не где-то на окраине, а в городской застройке, чтобы его постояльцы могли самостоятельно посещать магазины и аптеки. Городские власти боятся такого соседства и хотят спросить мнения горожан. Читать далее...

Пьяный житель Силламяэ вытолкнул своего брата из окна третьего этажа

В воскресенье вечером, 3 ноября, в квартире, расположенной на улице Кеск в Силламяэ, в ходе совместного распития алкогольных напитков между двумя братьями произошла ссора. Читать далее...

Мартин Хельме: у правительства нет политической возможности отказаться от пенсионной реформы

Министр финансов Мартин Хельме (EKRE) отметил, что правительство не откажется от пенсионной реформы, потому что оно получило на выборах мандат избирателей, который обязывает это сделать. Читать далее...

«Камень был размером с кулак»: подробности громкого скандала со лжесвидетельством

У Мэри Кросс неоднократно была возможность рассказать правду. Она лично показывала полиции на пляже Штромке, как на нее напали. Рисовала на бумаге логотип EKRE. Однако автомобиля Кросс не было там, где, как она утверждала, он должен был находиться в тот судьбоносный день. На самом деле в тот день Кросс находилась в нескольких километрах от этого места. Читать далее...

Потенциальная опасность: департамент обратился к водителям

По сообщению Департамента шоссейных дорог, в понедельник вечером на дорогах опасности гололедицы нет, однако поздно вечером и ночью пойдет мокрый снег, температура упадет и может стать скользко. Читать далее...

Социальный педагог: учителя может обидеть каждый

«Очень жаль, что учитель для многих уже не авторитет. Неуважение к учительскому труду идет из семьи», – отметила в передаче «Своя правда» на канале ETV+ социальный педагог Таллиннской Паэской гимназии Марина Баранюк. Читать далее...

Олеся Лагашина: травля в школе была в 90-х и никуда не делась сейчас

«Несмотря на то, что в Эстонии предусмотрено несколько ступеней, которые должны защитить школьников от издевательств, к сожалению, далеко не всегда это работает», – отметила в передаче «Своя правда» на канале ETV+ главный редактор Rus.Postimees Олеся Лагашина. Читать далее...

Айвар Похлак: бескультурье – источник многих бед