Картина дня: пожар в Ласнамяэ, бардак в Харьюмаа и учебный полет, чуть не закончившийся трагедией

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями понедельника.
Фото и видео: в Ласнамяэ полыхали два ангара
Сегодня, 4 ноября, в Ласнамяэ около половины пятого вечера загорелись два ангара. Читать далее...
Бардак в Харьюмаа: объявивший о своей нежизнеспособности завод оставил людей без зарплат и возмещений по сокращению
Функционировавший в Маарду завод по изготовлению модульных домов Timo Houses OÜ объявил о том, что не сможет продолжать работу, оставив десятки теперь уже бывших своих сотрудников без зарплат за два месяца и другого возмещения. Люди отчаялись уповать на порядочность экс-работодателя и обратились в Трудовую инспекцию. Читать далее...
Обычный учебный полет над Таллинном превратился в курс выживания
В феврале прошлого года на Таллиннском аэродроме совершил аварийную посадку выполнявший учебный полет самолет Airbus A320, принадлежащий Smartlynx. Пассажирский самолет средних размеров пострадал при столкновении с землей настолько серьезно, что стал полностью непригоден для использования. Читать далее...
В Таллинне вновь открылся легендарный мебельный магазин
Как сообщал Postimees, cамый большой и известный в Эстонии магазин мебели закрылся после 39 лет деятельности, поскольку прежняя бизнес-модель изжила себя. «Вместо него на первом этаже Дома мебели появится магазин сети A1000. Также в здании расположится литовский производитель мебели Gintaro Baldai», - передавал портал Tarbija24. Читайте далее...
Парадокс: врач не может отказаться от пациента, который угрожал его убить
По оценке канцлера юстиции Юлле Мадизе, врач не может исключить из списка семейного врача пациента, который угрожал его убить, поскольку закон этой возможности не предусматривает. Мадизе порекомендовала подвергшемуся угрозам врачу обратиться в полицию или суд. Читать далее...
Не открывайте это письмо! Мошенники рассылают от имени SEB опасные сообщения
Отдел киберинцидентов (CERT-EE) Департамента государственной инфосистемы Эстонии (RIA) в понедельник предостерег о появившемся в сети фишинговом письме, разосланном от имени банка SEB. Читать далее...
В разрушении моста Варраку виноват американский кинорежиссер
Оказалось, что наши чиновники любят писать письма. Один из столичных департаментов настолько погрузился в переписку с жителем Ласнамяэ, что не заметил, как прошло два года. Читать далее...
МВФ посоветовал Эстонии оставить вторую пенсионную ступень обязательной
Международный валютный фонд (МВФ) порекомендовал правительству Эстонии не переводить вторую пенсионную ступень на добровольную основу, поскольку она является дополнением первой (государственной) ступени. Читать далее...
Военное нападение на страны Балтии: сколько придется обороняться, пока нам не помогут?
В рамках передачи TVNET Pasaule kabatā (в переводе - «Мир в кармане») вышел специальный выпуск о безопасности стан Балтии. В студии - бывший военный аналитик, автор блога Vara bungas Мартиньш Вердиньш. Комментарий по телефону дал парламентский секретарь Минобороны Мартиньш Стакис. Читать далее...
Рейнсалу не советует Керсти Кальюлайд ехать в Москву на 9 мая
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу ("Отечество") настоятельно рекомендует президенту Эстонии Керсти Кальюлайд не ехать в Москву 9 мая, где пройдет парад в честь 75-й годовщины победы во Второй мировой войне. Читать далее...
Lufthansa открыла новую авиалинию из Таллинна
В понедельник, 4 ноября, был совершен первый полет на линии Таллинн-Мюнхен. Прямые рейсы на самолете Airbus 319 со 126 местами будут осуществляться три раза в неделю – в понедельник, четверг и субботу. Читать далее...
Введение авианалога в Финляндии повлияло бы и на жителей Эстонии
Гражданская инициатива, выступающая за введение авианалога в Финляндии, собрала более пятидесяти тысяч подписей и поступит теперь на рассмотрение парламента. Число подписей удвоилось за последние несколько дней. Читать далее...
Eesti Post терпит убытки на сотни тысяч евро
Если в прошлом году логистическая компания получила 300 тысяч евро прибыли, в этом году убыток уже составил 700 тысяч евро. Читать далее...
Парализованное движение и жертва в коме: виновник тяжелого ДТП избежал суда
Пярнуский уездный суд удовлетворил ходатайство Ляэнеской окружной прокуратуры прекратить уголовное производство, начатое для расследования произошедшего весной прошлого года в волости Тори на трассе Via Baltica тяжелого ДТП, в связи с отсутствием общественного интереса. Читать далее...
Эстонские пограничники нашли между скал греческого острова лодку с 38 беженцами
Участвующие в международной программе эстонские пограничники в минувшее воскресенье обнаружили в Средиземном море на греческом острове Калимнос приставшую к берегу между скал лодку и на берегу возле нее 38 человек, среди них пятеро детей. Читать далее...
Нужен ли в Нарве дом для людей с психическими расстройствами, спросят у горожан
В пятницу во время визита в Нарву министр социальных дел Танель Кийк и руководство города обсудили возможное создание в Нарве специального дома, в котором будут жить люди с психическими расстройствами. Государство оплатит и строительство, и содержание дома, но требует, чтобы он располагался не где-то на окраине, а в городской застройке, чтобы его постояльцы могли самостоятельно посещать магазины и аптеки. Городские власти боятся такого соседства и хотят спросить мнения горожан. Читать далее...
Пьяный житель Силламяэ вытолкнул своего брата из окна третьего этажа
В воскресенье вечером, 3 ноября, в квартире, расположенной на улице Кеск в Силламяэ, в ходе совместного распития алкогольных напитков между двумя братьями произошла ссора. Читать далее...
Мартин Хельме: у правительства нет политической возможности отказаться от пенсионной реформы
Министр финансов Мартин Хельме (EKRE) отметил, что правительство не откажется от пенсионной реформы, потому что оно получило на выборах мандат избирателей, который обязывает это сделать. Читать далее...
«Камень был размером с кулак»: подробности громкого скандала со лжесвидетельством
У Мэри Кросс неоднократно была возможность рассказать правду. Она лично показывала полиции на пляже Штромке, как на нее напали. Рисовала на бумаге логотип EKRE. Однако автомобиля Кросс не было там, где, как она утверждала, он должен был находиться в тот судьбоносный день. На самом деле в тот день Кросс находилась в нескольких километрах от этого места. Читать далее...
Потенциальная опасность: департамент обратился к водителям
По сообщению Департамента шоссейных дорог, в понедельник вечером на дорогах опасности гололедицы нет, однако поздно вечером и ночью пойдет мокрый снег, температура упадет и может стать скользко. Читать далее...
Социальный педагог: учителя может обидеть каждый
«Очень жаль, что учитель для многих уже не авторитет. Неуважение к учительскому труду идет из семьи», – отметила в передаче «Своя правда» на канале ETV+ социальный педагог Таллиннской Паэской гимназии Марина Баранюк. Читать далее...
Олеся Лагашина: травля в школе была в 90-х и никуда не делась сейчас
«Несмотря на то, что в Эстонии предусмотрено несколько ступеней, которые должны защитить школьников от издевательств, к сожалению, далеко не всегда это работает», – отметила в передаче «Своя правда» на канале ETV+ главный редактор Rus.Postimees Олеся Лагашина. Читать далее...
Айвар Похлак: бескультурье – источник многих бед
«Общество теряет культуру и культурность. СМИ все больше заточены на экстрим, а родители все чаще предпочитают общению с детьми развлечения», – отметил в передаче «Своя правда» на канале ETV+ президент Футбольного союза Эстонии Айвар Похлак. Читать далее...