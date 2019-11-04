Картина дня: учебный полет чуть не закончился трагедией, мошенники донимают жителей Эстонии и рекомендация МВФ

Обычный учебный полет над Таллинном превратился в курс выживания

В феврале прошлого года на Таллиннском аэродроме совершил аварийную посадку выполнявший учебный полет самолет Airbus A320, принадлежащий Smartlynx. Пассажирский самолет средних размеров пострадал при столкновении с землей настолько серьезно, что стал полностью непригоден для использования. Читать далее...

В Таллинне вновь открылся легендарный мебельный магазин

Как сообщал Postimees, cамый большой и известный в Эстонии магазин мебели закрылся после 39 лет деятельности, поскольку прежняя бизнес-модель изжила себя. «Вместо него на первом этаже Дома мебели появится магазин сети A1000. Также в здании расположится литовский производитель мебели Gintaro Baldai», - передавал портал Tarbija24. Читайте далее...

Парадокс: врач не может отказаться от пациента, который угрожал его убить

По оценке канцлера юстиции Юлле Мадизе, врач не может исключить из списка семейного врача пациента, который угрожал его убить, поскольку закон этой возможности не предусматривает. Мадизе порекомендовала подвергшемуся угрозам врачу обратиться в полицию или суд. Читать далее...

Не открывайте это письмо! Мошенники рассылают от имени SEB опасные сообщения

Отдел киберинцидентов (CERT-EE) Департамента государственной инфосистемы Эстонии (RIA) в понедельник предостерег о появившемся в сети фишинговом письме, разосланном от имени банка SEB. Читать далее...

В разрушении моста Варраку виноват американский кинорежиссер

Оказалось, что наши чиновники любят писать письма. Один из столичных департаментов настолько погрузился в переписку с жителем Ласнамяэ, что не заметил, как прошло два года. Читать далее...

МВФ посоветовал Эстонии оставить вторую пенсионную ступень обязательной

Международный валютный фонд (МВФ) порекомендовал правительству Эстонии не переводить вторую пенсионную ступень на добровольную основу, поскольку она является дополнением первой (государственной) ступени. Читать далее...

Военное нападение на страны Балтии: сколько придется обороняться, пока нам не помогут?

В рамках передачи TVNET Pasaule kabatā (в переводе - «Мир в кармане») вышел специальный выпуск о безопасности стан Балтии. В студии - бывший военный аналитик, автор блога Vara bungas Мартиньш Вердиньш. Комментарий по телефону дал парламентский секретарь Минобороны Мартиньш Стакис. Читать далее...

Рейнсалу не советует Керсти Кальюлайд ехать в Москву на 9 мая

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу ("Отечество") настоятельно рекомендует президенту Эстонии Керсти Кальюлайд не ехать в Москву 9 мая, где пройдет парад в честь 75-й годовщины победы во Второй мировой войне. Читать далее...

Lufthansa открыла новую авиалинию из Таллинна

В понедельник, 4 ноября, был совершен первый полет на линии Таллинн-Мюнхен. Прямые рейсы на самолете Airbus 319 со 126 местами будут осуществляться три раза в неделю – в понедельник, четверг и субботу. Читать далее...

Введение авианалога в Финляндии повлияло бы и на жителей Эстонии

Гражданская инициатива, выступающая за введение авианалога в Финляндии, собрала более пятидесяти тысяч подписей и поступит теперь на рассмотрение парламента. Число подписей удвоилось за последние несколько дней. Читать далее...

Eesti Post терпит убытки на сотни тысяч евро