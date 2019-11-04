Пн, 4.11.2019
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"Пари Сен-Жермен" заинтересовался игроком сборной России

Monaco's Russian midfielder Aleksandr Golovin (C) fights for the ball with Olympique de Marseille's French defender Jordan Amavi (L) and Olympique de Marseille's French goalkeeper Steve Mandanda (R) during the French Ligue Cup round of 32 football match between Monaco and Marseille at the "Louis II" stadium in Monaco on October 30, 2019. (Photo by VALERY HACHE / AFP)

ФОТО: VALERY HACHE/AFP

Как стало известно Sport24, российский полузащитник «Монако» Александр Головин входит в сферу интересов «Пари Сен-Жермен».

«ПСЖ» наблюдает за игрой Головина, однако россиянин не является первым приоритетом в трансферном списке действующих чемпионов Франции.

При этом интерес к футболисту на то время приписывали и другим топ-клубам Европы, в частности «Ювентусу» и «Челси».

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года за 30 млн евро. В этом сезоне он провел за «Монако» 10 матчей в Лиге 1, забил два мяча и отдал две голевые передачи.

В настоящее время Transfermarkt оценивает россиянина в 25 млн евро.

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