"Пари Сен-Жермен" заинтересовался игроком сборной России

«ПСЖ» наблюдает за игрой Головина, однако россиянин не является первым приоритетом в трансферном списке действующих чемпионов Франции.

При этом интерес к футболисту на то время приписывали и другим топ-клубам Европы, в частности «Ювентусу» и «Челси».

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года за 30 млн евро. В этом сезоне он провел за «Монако» 10 матчей в Лиге 1, забил два мяча и отдал две голевые передачи.