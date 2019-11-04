Жители Эстонии продолжают активно уходить из Tele2

В то же время баланс перемещения номеров у Telia в прошедшем месяце также был негативным, поскольку от оператора ушли 317 мобильных номеров. Баланс Elisa позитивный, к сети присоединились 831 номер, говорят данные Департамента защиты прав потребителей и технического надзора.

За десять месяцев этого года Tele2 потеряла 7504 мобильных номеров. В то же время к Elisa и Telia присоединились соответственно 4582 и 2925 номеров.

В прошлом году больше всего мобильных номеров также потерял оператор Tele2, от которого ушли 12 940 номеров. К Elisa и Telia присоединились в 2018 году соответственно 6875 и 6071 мобильных номеров.

Стоит отметить, что число переходящих номеров не отражает напрямую число ушедших клиентов, поскольку у одного человека может быть несколько номеров, но один договор.