Пн, 4.11.2019
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  • К 2028 году электрифицируют 75% железных дорог Эстонии: есть ли от этого польза или только огромные расходы?

К 2028 году электрифицируют 75% железных дорог Эстонии: есть ли от этого польза или только огромные расходы?

Фото иллюстративное.

ФОТО: Margus Ansu

Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по экономике ознакомилась с обзором электрификации железнодорожной сети. К концу 2028 года планируется достичь электрификации порядка 900 километров железных путей. На данный момент электрифицировано 219 километров.

Председатель комиссии по экономике Свен Сестер сказал, что увеличение доли электрической тяги в организуемом AS Eesti Raudtee железнодорожном движении позволит одновременно решить две задачи: сократить количество выбросов углекислого газа в атмосферу и расходы на эксплуатацию поездов.

«Выбросы CO2 в транспортном секторе Эстонии в целом сократятся на 45 000 тонн в год. Это соответствует годовому объему выбросов примерно 11 большегрузов. Применение дизельного топлива сократится примерно на 16,3 миллиона литров в год», – сказал он.

По словам Сестера, на эксплуатацию электрических поездов требуется примерно на 10,5 миллиона евро меньше, чем на эксплуатацию дизельных поездов. «Следует отметить, что возрастут и технические возможности поездов. Скорость движения будет составлять до 160 километров в час», – добавил Сеэдер.

Член комиссии по экономике Аннели Аккерманн сказала, что при расширении движения электрических поездов переход на альтернативное топливо позволит к 2030 году достичь более трети целей по возобновляемой энергии в транспортном секторе, поставленных перед Эстонией ЕС.

«В то же время, планы на десять лет вперед следует строить осмотрительно. Предварительные расчеты объемов перевозок и расходов на рабочую силу могут быть ошибочными. Таким образом, вместо запланированных 300 миллионов евро электрификация железной дороги может стоить значительно дороже».

Общая протяженность железных дорог AS Eesti Raudtee – 1219 километров. Контактной сетью покрыто 219 километров железных путей. К концу 2028 года протяженность электрифицированных железных путей должна составить порядка 900 километров. Общая стоимость проекта составляет 295,1 миллиона евро.

С планами электрификации железной дороги членов комиссии ознакомили председатель правления AS Eesti Raudtee Эрик Лайдвеэ и заместитель председателя правления, финансовый директор компании Андрус Кимбер, руководитель отдела по развитию транспорта и инвестициям Министерства экономики и коммуникаций Индрек Гайлан и руководитель службы железных дорог отдела шоссейных и железных дорог министерства Индрек Лайневеэр.

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