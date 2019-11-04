К 2028 году электрифицируют 75% железных дорог Эстонии: есть ли от этого польза или только огромные расходы?

Председатель комиссии по экономике Свен Сестер сказал, что увеличение доли электрической тяги в организуемом AS Eesti Raudtee железнодорожном движении позволит одновременно решить две задачи: сократить количество выбросов углекислого газа в атмосферу и расходы на эксплуатацию поездов.

«Выбросы CO2 в транспортном секторе Эстонии в целом сократятся на 45 000 тонн в год. Это соответствует годовому объему выбросов примерно 11 большегрузов. Применение дизельного топлива сократится примерно на 16,3 миллиона литров в год», – сказал он.

По словам Сестера, на эксплуатацию электрических поездов требуется примерно на 10,5 миллиона евро меньше, чем на эксплуатацию дизельных поездов. «Следует отметить, что возрастут и технические возможности поездов. Скорость движения будет составлять до 160 километров в час», – добавил Сеэдер.

Член комиссии по экономике Аннели Аккерманн сказала, что при расширении движения электрических поездов переход на альтернативное топливо позволит к 2030 году достичь более трети целей по возобновляемой энергии в транспортном секторе, поставленных перед Эстонией ЕС.

«В то же время, планы на десять лет вперед следует строить осмотрительно. Предварительные расчеты объемов перевозок и расходов на рабочую силу могут быть ошибочными. Таким образом, вместо запланированных 300 миллионов евро электрификация железной дороги может стоить значительно дороже».

Общая протяженность железных дорог AS Eesti Raudtee – 1219 километров. Контактной сетью покрыто 219 километров железных путей. К концу 2028 года протяженность электрифицированных железных путей должна составить порядка 900 километров. Общая стоимость проекта составляет 295,1 миллиона евро.