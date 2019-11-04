В Японии вновь произошел пожар на объекте из списка ЮНЕСКО

Как отмечает газета со ссылкой на полицию и пожарных, в результате никто не пострадал, объектам зодчества огонь не угрожает. Reuters со ссылкой на сотрудника пожарного управления при этом сообщает, что как минимум одно здание получило повреждения. По словам собеседника агентства, ущерб был минимальным, а огонь уже удалось потушить. Причину пожара он не назвал и отказался уточнить, сколько именно зданий пострадало и идет ли речь о находящихся под охраной домах.

Asahi Shimbun отмечает, что пожар произошел в 14:30 по местному времени и охватил сарай, расположенный на стоянке у деревни. Телеканал TBS News также опубликовал видео тушения пожара. На кадрах видно полыхающее здание, а вблизи него находится один из домов гассё-дзукури, на него огонь не распространился. Как уточняет телеканал, сарай находился в 500 м от объектов зодчества.