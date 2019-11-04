Не как у соседей: необычные дизайнерские раковины
Несомненно, самый распространенный цвет раковины для ванной комнаты - белый. Но если вы хотите отличаться от соседей, имейте в виду, что раковины бывают самых разных цветов и форм, пишет Postimees. И хотя цена на раковину, изготовленную по индивидуальному заказу, может быть во много раз выше обычной, такая покупка добавит вашему дому особую индивидуальность.
Различных вариантов существует множество, предлагаем рассмотреть фотографии классных дизайнерских раковин, и в следующий раз, когда вы отправитесь покупать новую раковину, рискните и попробуйте найти что-то совершенно особенное! Только взгляните!