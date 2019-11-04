Не как у соседей: необычные дизайнерские раковины

Несомненно, самый распространенный цвет раковины для ванной комнаты - белый. Но если вы хотите отличаться от соседей, имейте в виду, что раковины бывают самых разных цветов и форм, пишет Postimees. И хотя цена на раковину, изготовленную по индивидуальному заказу, может быть во много раз выше обычной, такая покупка добавит вашему дому особую индивидуальность.