Пн, 4.11.2019
Женщина берет на себя стыд и ответственность, которые, на самом деле, она нести не должна. Михаил Кылварт

Не как у соседей: необычные дизайнерские раковины
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Как скучно! В наших магазинах в основном продаются белые раковины.

ФОТО: Shutterstock

Несомненно, самый распространенный цвет раковины для ванной комнаты - белый. Но если вы хотите отличаться от соседей, имейте в виду, что раковины бывают самых разных цветов и форм, пишет Postimees. И хотя цена на раковину, изготовленную по индивидуальному заказу, может быть во много раз выше обычной, такая покупка добавит вашему дому особую индивидуальность.

Различных вариантов существует множество, предлагаем рассмотреть фотографии классных дизайнерских раковин, и в следующий раз, когда вы отправитесь покупать новую раковину, рискните и попробуйте найти что-то совершенно особенное! Только взгляните! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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