Парализованное движение и жертва в коме: виновник тяжелого ДТП избежал суда

Согласно постановлению суда, виновник ДТП должен оплатить расходы на производство в размере 457 евро, личную судмедэкспертизу в размере 84 евро и госрасходы в 540 евро.

20 марта прошлого года в 4.25 в волости Тори на шоссе Таллинн-Пярну-Икла столкнулись лесовоз и машина, которая разбрасывает соль, в результате серьезно пострадал 41-летний водитель лесовоза, сообщает Pärnu Postimees.

На месте ДТП уже был грузовик, который съехал с дороги, а его прицеп остался на дороге и перекрыл одну полосу движения. Водитель ехавшей со стороны Пярну машины, разбрасывающей соль, увидели вылетевший в кювет грузовик и попытался развернуться на шоссе. В это время ехавший со стороны Таллинна грузовик врезался в разбрасывающую соль машину.

Участок дороги, где произошло ДТП, был закрыт более десяти часов.

Жертва аварии находилась долгое время в коме из-за внутричерепной травмы. У него было травматическое двустороннее кровоизлияние в твердой мозговой оболочке, травматическое субарахнаидальное кровоизлияние, сотрясение мозга, перелом третьего шейного позвонка, ушиб переносицы, ссадины на шее и левой кисти руки.

Виновник ДТП – водитель машины, разбрасывающей соль, - совершил преступление, поскольку по неосторожности нарушил ПДД и требования обращения с техникой.

Согласно Закону об уголовном производстве, прокуратура может при согласии подозреваемого или обвиняемого ходатайствовать, чтобы суд прекратил уголовное производство, если вина подозреваемого или обвиняемого не велика и он возместил или готов возместить нанесенный ущерб, оплатил расходы на уголовное производство или готов взять на себя обязательство оплатить расходы, а также в продолжении уголовное производства отсутствует общественный интерес.

Прокурор на заседании посчитал, что вина обвиняемого позволяет применить оппортунитет. По оценке прокурора, речь идет о совершенном по неосторожности деянии, результат которого был тяжелым, но поскольку совершение ДТП не было умышленным и у водителя не было раньше наказаний, прокурор посчитал, что общественный интерес к производству за счет этого уменьшается.

Водитель пообещал компенсировать расходы в почти 1000 евро в течение пяти месяцев.