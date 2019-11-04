Эстонские пограничники нашли между скал греческого острова лодку с 38 беженцами

Участвующие в международной программе эстонские пограничники в минувшее воскресенье обнаружили в Средиземном море на греческом острове Калимнос приставшую к берегу между скал лодку и на берегу возле нее 38 человек, среди них пятеро детей.
Об этом BNS сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, отметив, что информацию о найденных людях передали греческой береговой службе, сотрудники которой безопасно доставили людей на остров Кос. В это время экипаж эстонского пограничного катера М-15 патрулировал окрестности острова. По первоначальным данным, люди на лодке прибыли к греческому острову из Турции.
Трое служащих Таллиннской заставы и один работник Нарвской заставы начали службу 1 ноября и пробудут там по меньшей мере три месяца.
Эстонские пограничники служат в Греции в подчинении подразделения местной береговой охраны, в их задачу входит дежурство на морской границе Европейского Союза, на границе между Грецией и Турцией. Помимо обычного патрулирования эстонские пограничники должны участвовать также в поисково-спасательных операциях на море.
Сотрудники эстонского департамента на греческом острове Кос участвуют в совместной операции «Посейдон 2019» Европейского департамента пограничной и береговой охраны Frontex.