Украина потребовала от РФ вернуть корабли, задержанные в ходе керченского инцидента

«Наши военные готовы прибыть в любую точку и забрать наши корабли», - отметил Пристайко. По его словам, после их получения украинская сторона намерена осмотреть суда и выяснить, была ли связана задержка с возвращением кораблей с их ремонтом для сокрытия следов обстрелов.

Член Совета Федерации и комитета по международным делам Сергей Цеков заявил ТАСС, что для возвращении своих кораблей Украине придется публично признать инцидент в Керченском проливе провокацией. Сенатор обратил внимание, что корабли до сих пор могут представлять интерес для следствия, а также подчеркнул, что у российских властей нет желания тратить деньги на хранение чужого имущества.

По версии РФ, 25 ноября 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир Военно-морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» незаконно пересекли российскую границу при следовании из Черного в Азовское море. В результате российские пограничники со стрельбой задержали суда.

На Украине считают, что пограничные корабли РФ вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между двумя странами о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива осуществили «агрессивные действия» против кораблей ВМС Украины, выполнявших плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя. Арестованных моряков в Киеве приравняли к военнопленным. Правозащитный центр «Мемориал» признал их политзаключенными.

В России инцидент в Азовском море считают провокацией. Через два дня после инцидента ФСБ продемонстрировала якобы изъятые у украинских моряков документы, предписывающие скрытно перейти из Одессы в Бердянск, а особую скрытность обеспечить у Керченско-Еникальского канала.

Находившимся на судах 24 украинцам, среди которых двое - сотрудники Службы безопасности Украины, было предъявлено обвинение в «незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения» (ч. 3 ст. 322 УК РФ).