Нужен ли в Нарве дом для людей с психическими расстройствами, спросят у горожан

Отбросить предрассудки или обеспечить безопасность?

В августе в Нарве развернулась дискуссия о строительстве дома для людей с психическими расстройствами. Радиостанция Vikerraadio рассказала, что государственное предприятие Hoolekandeteenused, которое занимается строительством таких учреждений, хочет построить в Нарве дом на 24 жителя с психическими расстройствами, которые смогут свободно перемещаться по городу. Мэр Нарвы Алексей Евграфов заявил, что городские власти считают это небезопасным, на что министр социальных дел Танель Кийк попросил его отбросить устаревшие предрассудки.

1 ноября министр и руководители города встретились лично, чтобы обсудить планы по строительству дома для людей с психическими расстройствами. Договориться участникам встречи не удалось, и переговоры продолжатся.

Это не первая попытка организовать в Нарве какой-то центр, где люди с психическими расстройствами могли бы жить практически жизнью обычного горожанина, но находиться под присмотром специалистов и получать социальную помощь. Государство предлагало построить такой центр еще в 2016 году, и тогда от города требовалась часть денег для строительства, но местные власти от проекта отказались.

На этот раз от города требуется только предоставить участок и дать согласие на строительство - все расходы и по строительству, и по содержанию будет нести государство.

Новая идея: дом “два в одном”

Директор городского Департамента социальной помощи и член горуправы Елена Васильева рассказала, что сейчас городские власти пытаются совместить два проекта, изначально задуманных как отдельные - предложенное государством создание дома для психически больных, а также строительство еще одного дома попечения (фактически, дома престарелых), поскольку в существующем доме попечения все места заполнены.

“В рамках программы развития правящая фракция выдвинула предложение строить дом попечения, в котором мы можем совместить городские деньги и государственные и сделать эти услуги доступными именно в новом доме попечения, - сказала Елена Васильева. - Насколько нам удастся соединить всё это, мы пока сказать не можем, но мы над этим работаем. Времени у нас до 2023 года”.

Город опасается

Предприятие Hoolekandeteenused на европейское финансирование построило уже семь домов для людей с психическими расстройствами, ближайший из них работает в Силламяэ. Всего запланировано 12 домов по всей Эстонии.

По словам ида-вируских сотрудников Hoolekandeteenused, часть клиентов, которые не представляют опасности для соседей, поселены даже в обычных городских квартирах, некоторые из них работают дворниками в КТ, и жильцы довольны их старательностью.

При обсуждении возможных опасностей может возникнуть впечатление, что сейчас в Нарве психически больных почти нет, а их собираются завести из других городов. Однако, по статистике 2017 года, количество нарвитян с психическими расстройствами превысило 600 человек - подавляющее большинство из них свободно ходят по улицам и обычно не представляют опасности для окружающих.