Нужен ли в Нарве дом для людей с психическими расстройствами, спросят у горожан

В пятницу во время визита в Нарву министр социальных дел Танель Кийк и руководство города обсудили возможное создание в Нарве специального дома, в котором будут жить люди с психическими расстройствами. Государство оплатит и строительство, и содержание дома, но требует, чтобы он располагался не где-то на окраине, а в городской застройке, чтобы его постояльцы могли самостоятельно посещать магазины и аптеки. Городские власти боятся такого соседства и хотят спросить мнения горожан.
Отбросить предрассудки или обеспечить безопасность?
В августе в Нарве развернулась дискуссия о строительстве дома для людей с психическими расстройствами. Радиостанция Vikerraadio рассказала, что государственное предприятие Hoolekandeteenused, которое занимается строительством таких учреждений, хочет построить в Нарве дом на 24 жителя с психическими расстройствами, которые смогут свободно перемещаться по городу. Мэр Нарвы Алексей Евграфов заявил, что городские власти считают это небезопасным, на что министр социальных дел Танель Кийк попросил его отбросить устаревшие предрассудки.
1 ноября министр и руководители города встретились лично, чтобы обсудить планы по строительству дома для людей с психическими расстройствами. Договориться участникам встречи не удалось, и переговоры продолжатся.
Это не первая попытка организовать в Нарве какой-то центр, где люди с психическими расстройствами могли бы жить практически жизнью обычного горожанина, но находиться под присмотром специалистов и получать социальную помощь. Государство предлагало построить такой центр еще в 2016 году, и тогда от города требовалась часть денег для строительства, но местные власти от проекта отказались.
На этот раз от города требуется только предоставить участок и дать согласие на строительство - все расходы и по строительству, и по содержанию будет нести государство.
Новая идея: дом “два в одном”
Директор городского Департамента социальной помощи и член горуправы Елена Васильева рассказала, что сейчас городские власти пытаются совместить два проекта, изначально задуманных как отдельные - предложенное государством создание дома для психически больных, а также строительство еще одного дома попечения (фактически, дома престарелых), поскольку в существующем доме попечения все места заполнены.
“В рамках программы развития правящая фракция выдвинула предложение строить дом попечения, в котором мы можем совместить городские деньги и государственные и сделать эти услуги доступными именно в новом доме попечения, - сказала Елена Васильева. - Насколько нам удастся соединить всё это, мы пока сказать не можем, но мы над этим работаем. Времени у нас до 2023 года”.
Город опасается
Предприятие Hoolekandeteenused на европейское финансирование построило уже семь домов для людей с психическими расстройствами, ближайший из них работает в Силламяэ. Всего запланировано 12 домов по всей Эстонии.
По словам ида-вируских сотрудников Hoolekandeteenused, часть клиентов, которые не представляют опасности для соседей, поселены даже в обычных городских квартирах, некоторые из них работают дворниками в КТ, и жильцы довольны их старательностью.
При обсуждении возможных опасностей может возникнуть впечатление, что сейчас в Нарве психически больных почти нет, а их собираются завести из других городов. Однако, по статистике 2017 года, количество нарвитян с психическими расстройствами превысило 600 человек - подавляющее большинство из них свободно ходят по улицам и обычно не представляют опасности для окружающих.
В специализированные учреждения, какое предлагает построить в городе Министерство социальных дел, психически больных направляют по решению суда. Сейчас около 40 нарвитян находятся в таких учреждениях - в других городах Эстонии, поскольку в Нарве специализированного дома нет. Его появление могло бы помочь вернуть хотя бы часть этих людей в свой город, ближе к родственникам.
“Мы на самом деле не знаем, кого направят к нам, - считает Елена Васильева. - Государство будет направлять. Роль местного самоуправления только в том, чтобы дать разрешение на этот дом”.
По словам Елены Васильевой, нарвский Центр социальной работы оказывает нескольким горожанам с психическими расстройствами услугу “жизнь в обществе”, очень похожую на то, что предлагает министерство. И опыт показывает, что за некоторыми пациентами нужно постоянно следить. В то же время, она рассказала, что 13 сентября делегация из Нарвы знакомилась с домом Hoolekandeteenused в Ласнамяэ. И там не все пациенты могут свободно выходить в город - некоторые могут делать это только под присмотром специалистов.
“Нужно понять, какие могут быть риски, и всё ли учтено”, - говорит Елена Васильева.
В конце ноября пройдет следующая встреча городских властей, сотрудников Министерства социальных дел и работников Hoolekandeteenused.
Вынесут на суд общественности
По информации Rus.Postimees, несколько влиятельных членов правящей фракции горсобрания с самого начала выступали категорически против строительства дома для людей с психическими расстройствами. Они уверены, что проблемы с психически больными в городе просто нет. Из-за этого переговоры города с Министерством социальных дел вполне могут тянуться до тех пор, пока не пройдет срок получения финансирования и вопрос не отпадет сам собой.
Елена Васильева призывает не торопить городские власти, поскольку вопрос сложный, а занимаются им всего три месяца. Она заверяет, что так или иначе город проблему решит - либо договорится с министерством, либо построит новый дом попечения с отделением для психически больных, либо найдет какое-то новое решение.
Руководители города также склоняются к тому, чтобы спросить мнения горожан об этой ситуации:
“Мы вынесем эту тему на суд общественности. В Пайде, например, состоялся форум на эту тему, и город высказался категорически против”, - рассказала Елена Васильева.
По ее словам, многие страхи людей необоснованны, но провести общественное обсуждение всё-таки нужно, поскольку начинать строительство вопреки воле горожан нельзя.