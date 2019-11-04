Очевидец отобрал ключи у пьяного водителя

В пятницу в пять часов вечера в полицию позвонил из деревни Пайсту человек, забравший ключи от машины у водителя, которого он заподозрил в алкогольном опьянении, он ждал полицию. Приехавшие на место происшествия блюстители порядка обнаружили за рулем припаркованной машины мужчину, которой был в состоянии столь сильного опьянения, что в его отношении пришлось возбудить уголовно дело. Для начала его отправили в участок протрезвляться.