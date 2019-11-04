Пн, 4.11.2019
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  • Очевидец отобрал ключи у пьяного водителя

Очевидец отобрал ключи у пьяного водителя

Kaasliikleja võttis purjus juhilt võtmed ära. Foto on illustratiivne.

ФОТО: Liis Treimann

На выходных полиция задержала в Вильяндимаа трех водителей в состоянии уголовно наказуемого алкогольного опьянения, одного из них остановил другой участник движения, забравший у пьяного ключи от машины, передает Sakala.

В пятницу в пять часов вечера в полицию позвонил из деревни Пайсту человек, забравший ключи от машины у водителя, которого он заподозрил в алкогольном опьянении, он ждал полицию. Приехавшие на место происшествия блюстители порядка обнаружили за рулем припаркованной машины мужчину, которой был в состоянии столь сильного опьянения, что в его отношении пришлось возбудить уголовно дело. Для начала его отправили в участок протрезвляться.

Всего на выходных в алкометр дули 135 водителей, четверо из них были пьяны.

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