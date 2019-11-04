Очевидец отобрал ключи у пьяного водителя

На выходных полиция задержала в Вильяндимаа трех водителей в состоянии уголовно наказуемого алкогольного опьянения, одного из них остановил другой участник движения, забравший у пьяного ключи от машины, передает Sakala.
В пятницу в пять часов вечера в полицию позвонил из деревни Пайсту человек, забравший ключи от машины у водителя, которого он заподозрил в алкогольном опьянении, он ждал полицию. Приехавшие на место происшествия блюстители порядка обнаружили за рулем припаркованной машины мужчину, которой был в состоянии столь сильного опьянения, что в его отношении пришлось возбудить уголовно дело. Для начала его отправили в участок протрезвляться.
Всего на выходных в алкометр дули 135 водителей, четверо из них были пьяны.