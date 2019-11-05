Пятьдесят тысяч бактерий на квадратный сантиметр! Три самых грязных места в вашей ванной

В домашнем хозяйстве всегда найдутся места, требующие уборки, так как невидимые глазу бактерии находятся практически везде. При этом скопление самых опасных для здоровья человека микроорганизмов может находиться в совершенно неожиданных местах.

1. Раковины

Знаете ли вы, что в раковинах, над которыми мы моем руки и лицо, чистим зубы, в 250 000 процентов больше бактерий, чем на сливной кнопке унитаза? Это значит, что на каждом квадратном сантиметре вашей раковины кишмя кишат колонии из 50 000 бактерий!

2. Радиаторы

Множество омертвевших клеток кожи скапливается между ребрами радиаторов, делая их поверхность довольно отталкивающей. На радиаторах находят в среднем 1200 бактерий на квадратный сантиметр, отмечает idealhome.co.uk.

3. Краны