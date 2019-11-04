Пьяный житель Силламяэ вытолкнул своего брата из окна третьего этажа

В воскресенье вечером, 3 ноября, в квартире, расположенной на улице Кеск в Силламяэ, в ходе совместного распития алкогольных напитков между двумя братьями произошла ссора.
Как сообщает Идаская префектура, 63-летний мужчина толкнул своего 68-летнего брата, в результате чего тот выпал из окна третьего этажа. Пострадавшего доставили в больницу. Младший брат был задержан в качестве подозреваемого.
Сегодня, 4 ноября, прокуратура ходатайствовала об аресте подозреваемого. С разрешения Вируского уездного суда он был взят под стражу на срок до двух месяцев.