Пн, 4.11.2019
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  • Пьяный житель Силламяэ вытолкнул своего брата из окна третьего этажа

Пьяный житель Силламяэ вытолкнул своего брата из окна третьего этажа

Скорая помощь. Иллюстративное фото.

ФОТО: Ants Liigus / Pärnu Postimees

В воскресенье вечером, 3 ноября, в квартире, расположенной на улице Кеск в Силламяэ, в ходе совместного распития алкогольных напитков между двумя братьями произошла ссора.

Как сообщает Идаская префектура, 63-летний мужчина толкнул своего 68-летнего брата, в результате чего тот выпал из окна третьего этажа. Пострадавшего доставили в больницу. Младший брат был задержан в качестве подозреваемого.

Сегодня, 4 ноября, прокуратура ходатайствовала об аресте подозреваемого. С разрешения Вируского уездного суда он был взят под стражу на срок до двух месяцев.

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