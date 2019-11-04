Фото и видео: в Ласнамяэ полыхали два ангара

Около семи часов вечера распространение пожара удалось остановить и ангары больше не полыхали открытым огнем. После этого спасатели еще искали очаги возгорания. В 20.43 Спасательный департамент сообщил, что пожар потушен.

В первом ангаре загорелись пленка и пенопласт. Загорелся и расположенный рядом ангар. По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, никого в ангарах не было и никто не пострадал.

Помимо тушения пожара, спасатели защищали от огня расположенные рядом здания. Спасательный департамент просил живущих рядом людей закрыть двери и окна, а также избегать передвижения в районе пожара. Автомобильное движение в этом районе было нарушено.