Фото и видео: в Ласнамяэ полыхали два ангара
Сегодня, 4 ноября, в Ласнамяэ в переулке Суур-Сыямяэ, 8 около половины пятого вечера загорелись два ангара, передает Postimees.
Около семи часов вечера распространение пожара удалось остановить и ангары больше не полыхали открытым огнем. После этого спасатели еще искали очаги возгорания. В 20.43 Спасательный департамент сообщил, что пожар потушен.
В первом ангаре загорелись пленка и пенопласт. Загорелся и расположенный рядом ангар. По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, никого в ангарах не было и никто не пострадал.
Помимо тушения пожара, спасатели защищали от огня расположенные рядом здания. Спасательный департамент просил живущих рядом людей закрыть двери и окна, а также избегать передвижения в районе пожара. Автомобильное движение в этом районе было нарушено.
Tulekahju suitsu tõttu palume lähikonnas inimestele uksed- aknad kinni hoida ning piirkonnas liikumist vältida. Piirkonnas on autoliiklus häiritud.— Päästeamet (@paasteamet) November 4, 2019