Пн, 4.11.2019
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Фото и видео: в Ласнамяэ полыхали два ангара
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Сегодня, 4 ноября, в Ласнамяэ в переулке Суур-Сыямяэ, 8 около половины пятого вечера загорелись два ангара, передает Postimees.

Около семи часов вечера распространение пожара удалось остановить и ангары больше не полыхали открытым огнем. После этого спасатели еще искали очаги возгорания. В 20.43 Спасательный департамент сообщил, что пожар потушен. 

В первом ангаре загорелись пленка и пенопласт. Загорелся и расположенный рядом ангар. По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, никого в ангарах не было и никто не пострадал.

Помимо тушения пожара, спасатели защищали от  огня расположенные рядом здания. Спасательный департамент просил живущих рядом людей закрыть двери и окна, а также избегать передвижения в районе пожара. Автомобильное движение в этом районе было нарушено.

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