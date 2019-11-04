Мартин Хельме: у правительства нет политической возможности отказаться от пенсионной реформы

Министр финансов Мартин Хельме (EKRE) отметил, что правительство не откажется от пенсионной реформы, потому что оно получило на выборах мандат избирателей, который обязывает это сделать, передает Rus.ERR.
"У нас другая точка зрения по этому вопросу. Мы четко действуем в рамках мандата избирателей, у нас есть данные народу обещания, и эти обещания должны быть выполнены. МВФ рассматривает эти вещи очень абстрактно, с экономической или финансовой точек зрения, и у них может быть другая точка зрения. Я думаю, что не может быть и речи о том, что мы оставим этот план просто потому, что та или иная международная организация предлагает это делать по-другому", - сказал Хельме ERR.