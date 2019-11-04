Мартин Хельме: у правительства нет политической возможности отказаться от пенсионной реформы

"У нас другая точка зрения по этому вопросу. Мы четко действуем в рамках мандата избирателей, у нас есть данные народу обещания, и эти обещания должны быть выполнены. МВФ рассматривает эти вещи очень абстрактно, с экономической или финансовой точек зрения, и у них может быть другая точка зрения. Я думаю, что не может быть и речи о том, что мы оставим этот план просто потому, что та или иная международная организация предлагает это делать по-другому", - сказал Хельме ERR.