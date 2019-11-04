«Камень был размером с кулак»: подробности громкого скандала со лжесвидетельством

В тот же вечер полиция отправили Мэри Кросс по электронной почте галерею Postimees с пикета EKRE. Узнает ли Кросс кого-то из этой компании?

Не узнает. Она отвечает: «К тому же я абсолютно не заинтересована в каких-то СМИ. Я прошу вас сохранить мою личность в тайне. Я не хочу быть замешана в чем-то политическом».

Странная история

Полиция довольно быстро замечает, что рассказанная жертвой история - странная. 29 ноября, на следующий день после допроса, они нашли данные сотовой связи, согласно которым, телефон Кросс не находился рядом с пляжем Штромка.

Согласно данным, Мэри действительно говорила в тот день с мужем в 13:30, но находилась скорее в районе творческого городка Теллискиви, в нескольких километрах от пляжа Штромка. Были проверены оба ее номера, как эстонский, так и американский.

Также Кросс показала, где она в тот день припарковала свой Mercedes Benz. Была найдена камера слежения, объектив которой был направлен именно на это место. Однако в объектив камеры ни автомобиль Кросс, ни она сама не попали.

Полиция продолжает расследование. Просматривает записи со всех расположенных поблизости камер. Опрашивает жильцов окрестных домов, но удача им не сопутствует.

Привлекают внимание двое мужчин с камеры наблюдения одного магазина, которые как будто соответствуют описанию, однако логотипа EKRE не видно. В итоге выясняется, что эти люди просто занимались своими делами и случайно попали в поле зрения полиции.

Это подтверждает 30 ноября на допросе и сама Мэри Кросс. Она не узнает людей, запечатленных на фотографии камеры наблюдения.

Ее спрашивают уверена ли она, что видела логотип EKRE.

«Уверена в этом на 100 процентов», - говорит она.

Также ее спрашивают о других обстоятельствах, которые, как знала полиция к тому моменту, оказались ложью.

Внезапно Кросс теперь признает, что немного ошиблось. Нападение произошло на два часа раньше, чем она утверждала сначала. В тот день она несколько раз звонила своему мужу. Мобильные данные также не поддерживают это утверждение.

«Когда я вернулась домой, я позвонила мужу, заплакала, рассказала ему, что случилось. Он сказал, что я обязательно должна подать заявление в полицию», - говорит Кросс на том слушании. По ее словам, она не хотела идти в полицию после нападения. Но она рассказала о произошедшем своей подруге Кароли Хиндрикс.

«Кароли опубликовал пост в Facebook. Я сказала, что не хочу, чтобы мое имя упоминалось в этом деле, если она хочет написать об этом», - говорит она. Но пресса заинтересовалась этой историей, всплыло имя Кросса, а дальнейшее уже история.

Третьего декабря Мэри Кросс уезжает в Америку и говорит полиции, что вернется в Эстонию весной.

Следователи в замешательстве. Смотрят снова мобильные данные предыдущих дней, чтобы убедиться, что Кросс не ошибается. Но показания предполагаемой жертвы ничем не подтверждаются.

Пришлось возбудить уголовное дело по факту дачи ложных показаний.

Выслушивают предпринимательницу Хиндрикс, с поста которой все началось. Она объясняет все так, как Мэри Кросс объяснила полиции – мужчины с логотипом EKRE бросали в женщину камни. «Почему она не обратилась в полицию, она мне не сказала», - объясняет Хиндрикс.

Поскольку следователи усердно работали, даже нашли предполагаемых подозреваемых и получили различные данные, в том числе конфиденциальные, абсурд ситуации был очевиден. Прокуратура предъявила Кросс обвинение. Кросс сначала вину не признала.

Дальнейшее общественности известно. Как прокуратура, так и обвиняемая согласились с прекращением производства по принципу опортунитета, поскольку дальнейшее судебное разбирательство было бы неоправданно долгим и обременительным.

Повторная и последовательная ложь Кросс привела к денежному наказанию в размере 3000 евро.