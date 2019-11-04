«Камень был размером с кулак»: подробности громкого скандала со лжесвидетельством

У Мэри Кросс неоднократно была возможность рассказать правду. Она лично показывала полиции на пляже Штромке, как на нее напали. Рисовала на бумаге логотип EKRE. Однако автомобиля Кросс не было там, где, как она утверждала, он должен был находиться в тот судьбоносный день. На самом деле в тот день Кросс находилась в нескольких километрах от этого места, передает Postimees.
28 ноября 2018 году. Выборы на носу. Газеты пишут статьи на основании шокирующей публикации предпринимательницы Кароли Хиндрикс, где рассказывается о том, как мужчины с логотипом EKRE рядом с пляжем Штромка бросали камни в иностранку. Атмосфера накаляется еще сильнее. В огонь подлили масла.
Полиция быстро устанавливает, что жертва предполагаемого преступления на почве ненависти – деятель культуры и активистка родом из Канады Мэри Кросс, которая также является женой известного политика Ээрика-Нийлеса Кросса (Партия реформ).
В тот же вечера, как разразился скандал, предполагаемая жертва сидела в комнате для допросов в полиции. Ее просят говорить правду и только правду. Также сообщают, что может случиться в противном случае.
«Говорила по-телефону на английском. Двое мужчина перешли улицу со стороны домов и пошли прямо за мной, это казалось странным, потому что эстонцы обычно не подходят так близко к другим людям», - начинает она.
«Они громко говорили по-эстонски и начала бросать камни в меня и мою собаку. Я не знаю, откуда они взяли камни. Я повернула к перелеску и подумала, что мужчины пойдут дальше. Но они пошли за мной, у них были камни в руках и они разом бросили их в мою сторону и сторону моей собаки. Мне попало в затылок и в область спины, я почувствовала боль и очень испугалась», - рассказывает она.
Камень размером с кулак
Кросс поясняет, что не знает, сколько камней в нее попало, но попало точно. Собака также сильно пострадала. Она еще долго визжала после дерзкого нападения.
«Один камень был по меньшей мере размером с кулак. Обернулась и спросила, что происходит. Они ответили по-английски: "Иностранка, уезжай домой!" Стала быстро уходить, но в меня попали еще камни», - говорит она.
Кросс поясняет, что ей навстречу бежал трусцой спортсмен, поэтому нападавшие ушли. Пострадавшая представила детальное описание мужчин. Один ниже, другой выше. Один блондин, другой брюнет.
«На груди был флаг Эстонии и значок в виде василька. Потом посмотрела в интернете, спросила у друзей и узнала, что этот логотип использует партия EKRE», - рассказывает она.
Увиденное у мужчины на груди изображение она рисует на бумаге. Это явно напоминает логотип нынешней коалиционной партии.
Но этим показания Кросс не ограничиваются. На распечатанной из Google Maps фотографии улиц она отмечает точное место, где произошло нападение, как передвигалась она и нападавшие.
Ко всему прочему полицейские везут Кросс на место, расположенное рядом с пляжем Штромка, там она жестом показывают откуда нападавшие пришли и куда пошли.
Пока Кросс машет рукой, она обнаруживает на земле зажигалку, а затем говорит, что, вероятно, зажигалка принадлежит одному из нападавших, потому что он курил.
Кросс также показывает скриншоты с телефона, подтверждающие, что, находясь на пляже Штромка, она говорила с мужем. Ээрика-Нийлес Кросс находился в Грузии. Часы показывали 13:30.
В тот же вечер полиция отправили Мэри Кросс по электронной почте галерею Postimees с пикета EKRE. Узнает ли Кросс кого-то из этой компании?
Не узнает. Она отвечает: «К тому же я абсолютно не заинтересована в каких-то СМИ. Я прошу вас сохранить мою личность в тайне. Я не хочу быть замешана в чем-то политическом».
Странная история
Полиция довольно быстро замечает, что рассказанная жертвой история - странная. 29 ноября, на следующий день после допроса, они нашли данные сотовой связи, согласно которым, телефон Кросс не находился рядом с пляжем Штромка.
Согласно данным, Мэри действительно говорила в тот день с мужем в 13:30, но находилась скорее в районе творческого городка Теллискиви, в нескольких километрах от пляжа Штромка. Были проверены оба ее номера, как эстонский, так и американский.
Также Кросс показала, где она в тот день припарковала свой Mercedes Benz. Была найдена камера слежения, объектив которой был направлен именно на это место. Однако в объектив камеры ни автомобиль Кросс, ни она сама не попали.
Полиция продолжает расследование. Просматривает записи со всех расположенных поблизости камер. Опрашивает жильцов окрестных домов, но удача им не сопутствует.
Привлекают внимание двое мужчин с камеры наблюдения одного магазина, которые как будто соответствуют описанию, однако логотипа EKRE не видно. В итоге выясняется, что эти люди просто занимались своими делами и случайно попали в поле зрения полиции.
Это подтверждает 30 ноября на допросе и сама Мэри Кросс. Она не узнает людей, запечатленных на фотографии камеры наблюдения.
Ее спрашивают уверена ли она, что видела логотип EKRE.
«Уверена в этом на 100 процентов», - говорит она.
Также ее спрашивают о других обстоятельствах, которые, как знала полиция к тому моменту, оказались ложью.
Внезапно Кросс теперь признает, что немного ошиблось. Нападение произошло на два часа раньше, чем она утверждала сначала. В тот день она несколько раз звонила своему мужу. Мобильные данные также не поддерживают это утверждение.
«Когда я вернулась домой, я позвонила мужу, заплакала, рассказала ему, что случилось. Он сказал, что я обязательно должна подать заявление в полицию», - говорит Кросс на том слушании. По ее словам, она не хотела идти в полицию после нападения. Но она рассказала о произошедшем своей подруге Кароли Хиндрикс.
«Кароли опубликовал пост в Facebook. Я сказала, что не хочу, чтобы мое имя упоминалось в этом деле, если она хочет написать об этом», - говорит она. Но пресса заинтересовалась этой историей, всплыло имя Кросса, а дальнейшее уже история.
Третьего декабря Мэри Кросс уезжает в Америку и говорит полиции, что вернется в Эстонию весной.
Следователи в замешательстве. Смотрят снова мобильные данные предыдущих дней, чтобы убедиться, что Кросс не ошибается. Но показания предполагаемой жертвы ничем не подтверждаются.
Пришлось возбудить уголовное дело по факту дачи ложных показаний.
Выслушивают предпринимательницу Хиндрикс, с поста которой все началось. Она объясняет все так, как Мэри Кросс объяснила полиции – мужчины с логотипом EKRE бросали в женщину камни. «Почему она не обратилась в полицию, она мне не сказала», - объясняет Хиндрикс.
Поскольку следователи усердно работали, даже нашли предполагаемых подозреваемых и получили различные данные, в том числе конфиденциальные, абсурд ситуации был очевиден. Прокуратура предъявила Кросс обвинение. Кросс сначала вину не признала.
Дальнейшее общественности известно. Как прокуратура, так и обвиняемая согласились с прекращением производства по принципу опортунитета, поскольку дальнейшее судебное разбирательство было бы неоправданно долгим и обременительным.
Повторная и последовательная ложь Кросс привела к денежному наказанию в размере 3000 евро.
Соглашение было заключено на прошлой недели, почти через год после произошедшего, точнее того, что не произошло.