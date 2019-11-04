На Ратушной площади установят рождественскую елку

«Уже второй год подряд мы нашли главную рождественскую ель столицы в самом Таллинне. Несмотря на то, что мы искали ель в радиусе 100 километров от столицы, в итоге решение было принято в пользу дерева, которое растет в городе. Решающим фактором стала внешность ели», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Транспортировка дерева начнется 7 ноября утром. Ель в сопровождении полиции будет доставлена на Ратушную площадь к обеду. (О точном маршруте и времени мы сообщим отдельно).

«В прошлом году мы нашли подходящую ель в районе Кристийне. В этом году район, из которого привезут ель, мы назовем в среду. До этого у всех желающих есть возможность принять участие в игре на страничке Управы района Кесклинн в Facebook и попробовать угадать из какого района будет ель», - добавил Свет.