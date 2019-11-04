Пн, 4.11.2019
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На Ратушной площади установят рождественскую елку
Уже на этой неделе

Рождественский рынок на Ратушной площади.

ФОТО: Kesklinna valitsus

На этой неделе на Ратушной площади будет установлена рождественская елка, которая в этом году также будет из Таллинна.

«Уже второй год подряд мы нашли главную рождественскую ель столицы в самом Таллинне. Несмотря на то, что мы искали ель в радиусе 100 километров от столицы, в итоге решение было принято в пользу дерева, которое растет в городе. Решающим фактором стала внешность ели», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Транспортировка дерева начнется 7 ноября утром. Ель в сопровождении полиции будет доставлена на Ратушную площадь к обеду. (О точном маршруте и времени мы сообщим отдельно).

«В прошлом году мы нашли подходящую ель в районе Кристийне. В этом году район, из которого привезут ель, мы назовем в среду. До этого у всех желающих есть возможность принять участие в игре на страничке Управы района Кесклинн в Facebook и попробовать угадать из какого района будет ель», - добавил Свет.

На следующий день после установки рождественской ели на Ратушной площади начнется установка Рождественского рынка, который будет открыт 15 ноября вместе с зажжением огней на рождественской ели.

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