Бортпроводники популярной авиакомпании проведут 48-часовую забастовку

Причиной забастовки называется отказ руководства авиакомпании проводить переговоры о тарифах оплаты труда. Заместитель руководителя UFO Даниэль Флор сообщил, что трудовые споры могут затронуть и другие авиакомпании, входящие в концерн Lufthansa - Eurowings и Sunexpress.

Ранее большинство членов UFO проголосовали за бессрочную забастовку на всех авиалиниях Lufthansa. Первая предупредительная забастовка, которая прошла 20 октября, привела, по данным Lufthansa, к отмене более чем ста авиарейсов авиакомпании. Профсоюз сообщил, что были отменены около 200 вылетов.

UFO и Lufthansa уже давно находятся в состоянии глубокого конфликта. Долгое время концерн не признавал правление этого профсоюза в качестве законного представителя бортпроводников и пытался по суду лишить его права на ведение тарифных споров. В результате этого противостояния в UFO было избрано новое правление, чьи полномочия были подтверждены общим собранием членов профсоюза.