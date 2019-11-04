Потенциальная опасность на дорогах: департамент обратился к водителям

Во второй половине дня в понедельник поверхность крупных шоссе была сухая или влажная от реагентов, температура воздуха у дорожного полотна повсеместно была плюсовой. На юге Эстонии дожди, местами проливные, однако опасности гололедицы на дорогах нет.

По прогнозу, вечером ожидается облачная погода, по многим регионам дожди и мокрый снег, Интенсивные осадки вечером на юге страны, ночью их зона распространится на всю Эстонию, в центральной части страны дожди перейдут в мокрый снег. Поздно вечером и ночью в Вирумаа мокрый снег и снег, местами осадки будут сильными, ситуация на дорогах ухудшится. Температура воздуха на материке будет колебаться около нуля, особенно велика опасность гололедицы на Северо-Востоке страны. Без осадков будет только в окрестностях Таллинна.