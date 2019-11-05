Обычный снаружи дом внутри оказался странным до смешного

Кажущийся снаружи великолепным дом с пятью спальнями имеет интересную особенность, которая, скорее всего, отпугивает потенциальных покупателей. Цена дома - 1 350 000 фунтов стерлингов, или 1 500 000 евро. За эти деньги у новых хозяев не должно возникнуть проблем с зарядкой телефона или компьютера. Розетки здесь буквально на каждом шагу.