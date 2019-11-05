Обычный снаружи дом внутри оказался странным до смешного

В Великобритании выставлен на продажу дом, внешне ничем не отличающийся от соседних, пишет Postimees. Однако внутри в нем, как говорится, все из другой оперы.
Кажущийся снаружи великолепным дом с пятью спальнями имеет интересную особенность, которая, скорее всего, отпугивает потенциальных покупателей. Цена дома - 1 350 000 фунтов стерлингов, или 1 500 000 евро. За эти деньги у новых хозяев не должно возникнуть проблем с зарядкой телефона или компьютера. Розетки здесь буквально на каждом шагу.
Анекдотическое количество розеток в этом доме наверняка вызовет истерику у какого-нибудь электрика, отмечает thesun.co.uk.
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