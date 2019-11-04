В Тарту произошло ограбление: пострадал мужчина

В пятницу на улице Вески в Пыльтсамаа украли велосипед, который не был зафиксирован с помощью замка, бдительный житель города той же ночью нашел его в реке недалеко от Роосисааре.

В ночь на субботу был угнан Volvo V70 из Калласте, волость Пейпсияэре. Полиция задержала 18-летнего молодого человека в качестве подозреваемого.

Также в полицию сообщили, что ранним утром в субботу на улице Калеви в Тарту ударили 22-летнего мужчину, у него отобрали мобильный телефон. Пострадавший обратился в отделение неотложной помощи для оказания первой помощи.