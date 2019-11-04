Пн, 4.11.2019
Особый ребенок говорит настолько жестко и прямо, что это выглядит необычно для обыкновенных людей, обремененных всякими традициями и социумом. Ирина Хакамада
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  • В Тарту произошло ограбление: пострадал мужчина

В Тарту произошло ограбление: пострадал мужчина

Полиция.

ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

На прошедших выходных Лыунаская префектура получила несколько сообщений о кражах. Один случай был ограблением с применением насилия, передает Tartu Postimees.

В пятницу на улице Вески в Пыльтсамаа украли велосипед, который не был зафиксирован с помощью замка, бдительный житель города той же ночью нашел его в реке недалеко от Роосисааре.

В ночь на субботу был угнан Volvo V70 из Калласте, волость Пейпсияэре. Полиция задержала 18-летнего молодого человека в качестве подозреваемого.

Также в полицию сообщили, что ранним утром в субботу на улице Калеви в Тарту ударили 22-летнего мужчину, у него отобрали мобильный телефон. Пострадавший обратился в отделение неотложной помощи для оказания первой помощи.

Подробности всех трех инцидентов полиция выяснит в ходе уголовных производств.

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