Уникально: в Падизе продается дом, идеально вписанный в окружающую природу

Дом, построенный под руководством архитектора Индрека Альманна, сливается с окружающей его природой и составляет неотъемлемую часть соснового леса. Вокруг дома нет ставшего привычным современного озеленения. Вместо газона во дворе растут трава, черника, клюква, грибы и сосны.

ФОТО: City24

В построенном в 2003 году двухэтажном доме площадью 265 квадратных метров шесть комнат, баня и хозяйственное помещение.

ФОТО: City24