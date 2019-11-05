Уникально: в Падизе продается дом, идеально вписанный в окружающую природу

Этот современный дом - один на миллион: индивидуальный проект и правильно выбранное место придают ему невероятную ценность, хотя стоимость - вполне приемлемая для такого строения, пишет Postimees.
Дом, построенный под руководством архитектора Индрека Альманна, сливается с окружающей его природой и составляет неотъемлемую часть соснового леса. Вокруг дома нет ставшего привычным современного озеленения. Вместо газона во дворе растут трава, черника, клюква, грибы и сосны.
В построенном в 2003 году двухэтажном доме площадью 265 квадратных метров шесть комнат, баня и хозяйственное помещение.
С подробным описанием этого интересного объекта можно ознакомиться на странице портала недвижимости City24.