Вузы Эстонии предлагают обсудить возможность возвращения платного обучения

В парламентской комиссии по надзору за исполнением госбюджета обсудили вопросы финансирования высшего образования. С тех пор, как оно стало бесплатным, университеты лишились дополнительного источника средств и испытывают серьезные проблемы, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
Руководителей вузов особенно беспокоит то, что государственная бюджетная стратегия на четыре года не обещает университетам стабильного роста финансирования.
"Университеты вынуждены экономить, и делают это за счет постоянных расходов", - обрисовал положение дел ректор Таллиннского университета Тийт Ланд.
"Мы убеждены, что возвращение в какой бы то ни было форме обязательной для всех платы за обучение, породит новые проблемы, в частности, усложнит доступ к высшему образованию", - заявила председатель Союза студентов Эстонии Элери Пиллироог.