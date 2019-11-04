Вузы Эстонии предлагают обсудить возможность возвращения платного обучения

Руководителей вузов особенно беспокоит то, что государственная бюджетная стратегия на четыре года не обещает университетам стабильного роста финансирования.

"Университеты вынуждены экономить, и делают это за счет постоянных расходов", - обрисовал положение дел ректор Таллиннского университета Тийт Ланд.

"Мы убеждены, что возвращение в какой бы то ни было форме обязательной для всех платы за обучение, породит новые проблемы, в частности, усложнит доступ к высшему образованию", - заявила председатель Союза студентов Эстонии Элери Пиллироог.