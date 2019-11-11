Директор госгимназии Кохтла-Ярве: дело не в том, что русские не умеют пользоваться ножом и вилкой

– Конечно, это не так. Это слухи. Их распространяют те, кто не связан со школой.

– Принималась ли во внимание при установке подобных требований разница между богатыми и бедными? Вы ведь работаете теперь не в элитной школе в центре Таллина, а совсем в другом регионе и в другой ситуации...

– Мы создаем учебную среду, где требования не настолько высоки, как вы сейчас это описываете. Но нельзя же ходить на занятия в спортивной форме! Достаточно быть просто аккуратно одетым, мы не требовали никакой школьной формы.

– Стало ли для вас неожиданностью то, что в школах строились «потемкинские деревни»? Программа 60х40 оказалась показухой?

– Столь низкий уровень владения языком оказался для коллектива полным сюрпризом. Но я не согласен с тем, что это – основная причина ухода учеников. У ребят, покинувших нашу гимназию, не было мотивации учиться.

Я согласен с тем, что у нас строились «потемкинские деревни». К сожалению, это так.

– Можно ли на основании ухода 33 учеников из гимназии Кохтла-Ярве сделать вывод, что попытка объединения всех детей – эстонцев и русских – под одной крышей провалилась?

– Абсолютно нет! Это один из лучших вариантов. Считаю, что при создании новой госгимназии в Нарве нельзя возвращаться к модели раздельного обучения школьников. Раньше боялись, что русские и эстонцы не найдут общего языка в одной школе. Это неправда! В Кохтла-Ярве школьники очень дружны и общаются друг с другом.

– Каков ваш прогноз на вторую четверть? Сколько еще учеников могут покинуть школу?

– Думаю, что больше 20% не уйдет. Повторяю, что это не самая большая проблема.

– А что же является самой большой проблемой?

– Понимание в обществе важности роли образования и владения госязыком. Было бы хорошо, если бы сами ученики доказывали и объясняли это родителям. Увы, мы не воспитываем родителей. Их уже поздно воспитывать. Мы создаем хорошую среду для тех учеников, которым придется строить будущее Эстонии.

– Сейчас разочарованные и обиженные школьники, а также их родители могут сделать вывод, что гимназическое образование в Эстонии становится элитарным и недоступным для неэстонцев, по крайней мере в Ида-Вирумаа. Не так ли?

– Не могу с этим согласиться. Вообще-то, не совсем правильно говорить о чисто эстонских гимназиях. Считаю, в нашей стране таких нет, потому что в каждой из них изучаются как минимум иностранные языки, а это уже не 100-процентное преподавание на эстонском. Надо проявлять больше гибкости. В зависимости от региона гимназия могла сама бы решать, в каких объемах что преподавать.

– Если проявлять гибкость, то какая бы пропорция идеально подошла для гимназии Кохтла-Ярве?

– Ребята из русскоязычных семей у нас и сейчас учат русский язык и литературу на русском. Обучение ведется в разных группах на разных языковых уровнях. Главное – уважать учителей и друг друга, независимо от того, на каком языке ты говоришь в семье.

Важно – кто преподает. Я уверен, что русских могут учить русские учителя, носители языка.

– При этом они должны прекрасно владеть эстонским, то есть быть двуязычным педагогом. Много ли в вашей гимназии таких?

– Примерно 50%. К сожалению, молодые педагоги уже не владеют русским. Тут очень помогает, если учитель – яркая личность, интересный человек. Тогда ученики стараются и уважают педагога.

– А как вы таких находите?

– О, это целая эпопея...

Смотрите интервью в повторе!

Студия Postimees: почему в Кохтла-Ярве школьникам не ужиться под одной крышей?/ Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia ФОТО: Tairo Lutter

Какие выводы следует сделать из того, что после первой же четверти школу покинуло 10% учеников?

Стало ли для директора неожиданностью то, что ранее в школах строились «потемкинские деревни»?

Чем помочь детям, которые хотят продолжать образование, но не владеют в достаточной степени эстонским языком?

Можно ли считать провалившейся попытку объединения всех детей под одной крышей?