Директор госгимназии Кохтла-Ярве: дело не в том, что русские не умеют пользоваться ножом и вилкой
В государственную гимназию Кохтла-Ярве на данный момент уже покинули 33 ученика. Камнем преткновения стали языковые требования и бытовые проблемы. Эксперимент – под ударом?
Директор гимназии Хендрик Агур ответил на вопросы Rus.Postimees в прямом эфире.
Фрагмент беседы:
– Какие выводы вы сделали из того, что после первой же четверти школу покинуло 10 % учеников?
– Это не самая большая проблема, СМИ и общество ее преувеличивают. Когда летом закрыли три местных гимназии, мы приняли всех кандидатов без всяких условий. И уже тогда было понятно, что в процессе учебы часть из них отсеется. В кохтла-ярвеской госгимназии учится 75% русскоязычных учеников.
Мы предоставили всем желающим возможность начать обучение в нашей гимназии. Сожалеем о происходящем, но никого ни в чем не обвиняем. Это выбор самих учеников.
Все гимназисты с высокой мотивацией продолжают обучение, даже если они не владеют языком.
– Дело действительно было в том, что русские дети не умеют пользоваться ножом и вилкой?
– Конечно, нет!
Каждый может есть так, как ему угодно. Мы только требуем, чтобы все одевались корректно и вели себя культурно, как в Европе. Мы никого не выгоняли из школы!
Мне сейчас и самому не очень удобно говорить на русском в прямом эфире, так что я прекрасно понимаю всех тех ребят, которые девять лет до этого почти не говорили на эстонском, потому что в этом регионе язык не используется в большем объеме.
Я считаю героями тех, кто старается и продолжает учиться на эстонском. Ясно, что они оказались в трудном положении. Важно, что они имеют высокую мотивацию.
– А как они усваивают материал на эстонском?
– Все выпускники основной школы по закону должны иметь уровень B1. К сожалению, у наших учеников этого уровня нет. Нам нужно двигаться дальше, и мы отталкиваемся от того, что имеем.
Мы создали дополнительные языковые курсы, ребятам предоставляется возможность углубленного изучения эстонского. И все это – бесплатно!
Сейчас мы их погружаем в эстонский язык, а потом будем подробно изучать предметы. Мы специально уменьшили нагрузку для некоторых учителей, чтобы они могли работать наставниками ребят по языку. Есть у нас и менторы-ученики из эстонских семей, которые помогают другим.
– Так почему же из школы сбежал 33 ученика? И дети продолжают уходить...
– Я надеюсь, что так много больше не уйдет. Это их выбор. Мы с каждым из них беседуем – нам том языке, который для них удобен. У нас есть также советник по учебной части.
Причины ухода – разные. Некоторым не нравятся школьные требования. У нас современная гимназия со своими четкими требованиями.
В нашей гимназии ученики не оспаривают оценки и не возражают учителям. Надо прилагать определенные усилия, чтобы соответствовать этим требованиям: вовремя делать уроки, выполнять контрольные работы и т.д. Это не всем нравится.
– Одной из причин конфликта, наряду с неумением пользоваться в столовой ножом и вилкой, назывался отказ носить школьную форму. Не излишние ли это требования?
– Конечно, это не так. Это слухи. Их распространяют те, кто не связан со школой.
– Принималась ли во внимание при установке подобных требований разница между богатыми и бедными? Вы ведь работаете теперь не в элитной школе в центре Таллина, а совсем в другом регионе и в другой ситуации...
– Мы создаем учебную среду, где требования не настолько высоки, как вы сейчас это описываете. Но нельзя же ходить на занятия в спортивной форме! Достаточно быть просто аккуратно одетым, мы не требовали никакой школьной формы.
– Стало ли для вас неожиданностью то, что в школах строились «потемкинские деревни»? Программа 60х40 оказалась показухой?
– Столь низкий уровень владения языком оказался для коллектива полным сюрпризом. Но я не согласен с тем, что это – основная причина ухода учеников. У ребят, покинувших нашу гимназию, не было мотивации учиться.
Я согласен с тем, что у нас строились «потемкинские деревни». К сожалению, это так.
– Можно ли на основании ухода 33 учеников из гимназии Кохтла-Ярве сделать вывод, что попытка объединения всех детей – эстонцев и русских – под одной крышей провалилась?
– Абсолютно нет! Это один из лучших вариантов. Считаю, что при создании новой госгимназии в Нарве нельзя возвращаться к модели раздельного обучения школьников. Раньше боялись, что русские и эстонцы не найдут общего языка в одной школе. Это неправда! В Кохтла-Ярве школьники очень дружны и общаются друг с другом.
– Каков ваш прогноз на вторую четверть? Сколько еще учеников могут покинуть школу?
– Думаю, что больше 20% не уйдет. Повторяю, что это не самая большая проблема.
– А что же является самой большой проблемой?
– Понимание в обществе важности роли образования и владения госязыком. Было бы хорошо, если бы сами ученики доказывали и объясняли это родителям. Увы, мы не воспитываем родителей. Их уже поздно воспитывать. Мы создаем хорошую среду для тех учеников, которым придется строить будущее Эстонии.
– Сейчас разочарованные и обиженные школьники, а также их родители могут сделать вывод, что гимназическое образование в Эстонии становится элитарным и недоступным для неэстонцев, по крайней мере в Ида-Вирумаа. Не так ли?
– Не могу с этим согласиться. Вообще-то, не совсем правильно говорить о чисто эстонских гимназиях. Считаю, в нашей стране таких нет, потому что в каждой из них изучаются как минимум иностранные языки, а это уже не 100-процентное преподавание на эстонском. Надо проявлять больше гибкости. В зависимости от региона гимназия могла сама бы решать, в каких объемах что преподавать.
– Если проявлять гибкость, то какая бы пропорция идеально подошла для гимназии Кохтла-Ярве?
– Ребята из русскоязычных семей у нас и сейчас учат русский язык и литературу на русском. Обучение ведется в разных группах на разных языковых уровнях. Главное – уважать учителей и друг друга, независимо от того, на каком языке ты говоришь в семье.
Важно – кто преподает. Я уверен, что русских могут учить русские учителя, носители языка.
– При этом они должны прекрасно владеть эстонским, то есть быть двуязычным педагогом. Много ли в вашей гимназии таких?
– Примерно 50%. К сожалению, молодые педагоги уже не владеют русским. Тут очень помогает, если учитель – яркая личность, интересный человек. Тогда ученики стараются и уважают педагога.
– А как вы таких находите?
– О, это целая эпопея...
Смотрите интервью в повторе!
- Какие выводы следует сделать из того, что после первой же четверти школу покинуло 10% учеников?
- Стало ли для директора неожиданностью то, что ранее в школах строились «потемкинские деревни»?
- Чем помочь детям, которые хотят продолжать образование, но не владеют в достаточной степени эстонским языком?
- Можно ли считать провалившейся попытку объединения всех детей под одной крышей?
Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia