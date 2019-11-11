Студия Postimees: почему в Кохтла-Ярве школьникам не ужиться под одной крышей?
В государственную гимназию Кохтла-Ярве после каникул не вернулись 26 учеников. Камнем преткновения стали языковые требования и бытовые проблемы. Эксперимент – под ударом?
Директор гимназии Хендрик Агур (сегодня, 11 ноября) ответит на вопросы Rus.Postimees в прямом эфире. Смотрите интервью в 15:00!
- Какие выводы следует сделать из того, что после первой же четверти школу покинуло 8% учеников?
- Стало ли для директора неожиданностью то, что ранее в школах строились «потемкинские деревни»?
- Чем помочь детям, которые хотят продолжать образование, но не владеют в достаточной степени эстонским языком?
- Можно ли считать провалившейся попытку объединения всех детей под одной крышей?
- Причинами конфликта учеников со школой также называлось неумение пользоваться ножом и вилкой и отказ носить школьную форму. Не излишние ли это требования?