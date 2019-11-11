Пн, 11.11.2019
Женщина берет на себя стыд и ответственность, которые, на самом деле, она нести не должна. Михаил Кылварт
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  • Студия Postimees: почему в Кохтла-Ярве школьникам не ужиться под одной крышей?

Студия Postimees: почему в Кохтла-Ярве школьникам не ужиться под одной крышей?
lükatud edasi!

В государственную гимназию Кохтла-Ярве после каникул не вернулись 26 учеников. Камнем преткновения стали языковые требования и бытовые проблемы. Эксперимент – под ударом?

Директор гимназии Хендрик Агур (сегодня, 11 ноября) ответит на вопросы Rus.Postimees в прямом эфире. Смотрите интервью в 15:00!

  • Какие выводы следует сделать из того, что после первой же четверти школу покинуло 8% учеников?
  • Стало ли для директора неожиданностью то, что ранее в школах строились «потемкинские деревни»?
  • Чем помочь детям, которые хотят продолжать образование, но не владеют в достаточной степени эстонским языком?
  • Можно ли считать провалившейся попытку объединения всех детей под одной крышей?
  • Причинами конфликта учеников со школой также называлось неумение пользоваться ножом и вилкой и отказ носить школьную форму. Не излишние ли это требования?

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